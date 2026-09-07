Alfauir inicia el curso con importantes mejoras en el colegio para garantizar el bienestar del alumnado

El colegio de Alfauir afronta el nuevo curso escolar 2026-2027 con importantes mejoras en sus instalaciones, destinadas a ofrecer al alumnado y al personal docente un entorno más cómodo, seguro y adecuado durante todo el año.

Entre las principales actuaciones destaca la instalación de aire acondicionado en todas las aulas, una mejora especialmente importante para hacer frente a las altas temperaturas durante los meses más calurosos. Además, todo el sistema de climatización estará proveído mediante placas solares, apostando así por una solución más sostenible y eficiente energéticamente.

El centro también contará con nuevas zonas de protección frente al sol y las inclemencias meteorológicas. En la parte delantera se ha instalado un toldo, mientras que en la zona posterior se ha colocado una vela de sombra, proporcionando espacios más protegidos para el alumnado.

Otra de las actuaciones responde a una necesidad que el colegio venía arrastrando desde hace tiempo: la creación de una cubierta en la zona de acceso, de forma que los niños y niñas puedan entrar en el centro protegidos de la lluvia. Hasta ahora, cuando llovía, el alumnado tenía que acceder al colegio prácticamente a la intemperie y podía bañarse antes incluso de entrar en las instalaciones.

A punto para el miércoles

Todas estas actuaciones estarán listas para la apertura del colegio, este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar.

Con estas mejoras, el colegio de Alfauir hace un importante paso adelante en la adecuación de sus instalaciones, incorporando soluciones que combinan bienestar, protección, eficiencia energética y sostenibilidad, con el objetivo que tanto el alumnado como el profesorado disponen de unas mejores condiciones para desenrollar su actividad educativa.

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La actuación supone una mejora significativa para la comunidad educativa de Alfauir y refleja la importancia de continuar invirtiendo en unas instalaciones escolares dignas, modernas y adaptadas a las necesidades actuales.