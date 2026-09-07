El CE la Font d'en Carròs supera a la UD Oliva en el derbi saforense que abre la liga en Primera FFCV (3-0)

El CE la Font d'en Carròs y la UD Oliva han protagonizado el derbi comarcal en la jornada inaugural de la Liga en Primera FFCV. La victoria ha sido para el conjunto fontero por 3-0 frente al olivense en el choque disputado en el Polideportivo La Plana.

Dos goles de Marc Serrano y otro de Adriano han servido para decidir un choque de máxima rivalidad entre los dos únicos representantes de la Safor en la categoría.

Los de casa inician de la mejor manera posible la temporada oficial, tras una fase de preparación un tanto irregular en cuanto a resultados, mientras que los del Morer caen derrotados cuando afrontaban dicho choque con las mejores sensaciones tras un buen periodo de pretemporada.

Buen partido local

Los locales buscaron la victoria desde el principio con un gran planteamiento del míster, que los hacía superiores al terreno de juego. Pero nadie decía que fuera fácil, puesto que delante había un gran equipo que lo intentaba, pero no conseguía superar a un CE la Font muy plantado en el campo y con las ideas claras.

Esto solo es el principio de una larga temporada que "nos exigirá trabajar mucho para conseguir el objetivo" según comentan en la Font.

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Los fonteros jugarán en Cocentaina y los olivenses en casa ante el CF l'Olleria en la segunda jornada del campeonato.