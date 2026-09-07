El CE la Font d'en Carròs supera a la UD Oliva en el derbi saforense que abre la liga en Primera FFCV (3-0)
Dos goles de Marc Serrano y otro de Adriano son decisivos en el encuentro disputado en La Plana
El CE la Font d'en Carròs y la UD Oliva han protagonizado el derbi comarcal en la jornada inaugural de la Liga en Primera FFCV. La victoria ha sido para el conjunto fontero por 3-0 frente al olivense en el choque disputado en el Polideportivo La Plana.
Dos goles de Marc Serrano y otro de Adriano han servido para decidir un choque de máxima rivalidad entre los dos únicos representantes de la Safor en la categoría.
Los de casa inician de la mejor manera posible la temporada oficial, tras una fase de preparación un tanto irregular en cuanto a resultados, mientras que los del Morer caen derrotados cuando afrontaban dicho choque con las mejores sensaciones tras un buen periodo de pretemporada.
Buen partido local
Los locales buscaron la victoria desde el principio con un gran planteamiento del míster, que los hacía superiores al terreno de juego. Pero nadie decía que fuera fácil, puesto que delante había un gran equipo que lo intentaba, pero no conseguía superar a un CE la Font muy plantado en el campo y con las ideas claras.
Esto solo es el principio de una larga temporada que "nos exigirá trabajar mucho para conseguir el objetivo" según comentan en la Font.
Los fonteros jugarán en Cocentaina y los olivenses en casa ante el CF l'Olleria en la segunda jornada del campeonato.
Suscríbete para seguir leyendo
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- La Safor se divide ante la concentración de la FEMP por Ceuta: Oliva se suma, Gandia prepara un acto propio y Compromís en Tavernes se desmarca
- Gandia celebra la 'Quincena de la Cigala' con 21 restaurantes del 1 al 15 de septiembre
- Tensión en Tavernes de la Valldigna durante la concentración por Ceuta con reproches a concejales del gobierno
- Los profesores de Gandia, Oliva y Tavernes abogan por continuar en la lucha 'de una manera reflexiva y coordinada para no tener tanto desgaste como en la huelga
- Casi 1.200 firmas respaldan a los chiringuitos de Oliva ante las 'trabas burocráticas y normativas desproporcionadas
- Simat de la Valldigna desea una pronta recuperación a Pogacar y no descarta rendirle un homenaje
- Gandia da un paso clave para construir un nuevo hotel en la playa al incorporar una parcela de 606 m² al patrimonio municipal