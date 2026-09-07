El CF Gandia puntúa en Xàtiva tras igualar un 2-0 y la UE Tavernes de la Valldigna cae derrotado en Santa Pola

Primera jornada del campeonato en la Lliga Comunitat, que se salda con resultados dispares para los dos clubes representantes de la Safor en la categoría: el CF Gandia y la UE Tavernes.

Los gandienses rescatan un punto en su visita al Estadio La Murta de Xàtiva, donde igualan un 2-0 en contra ante el CD Olímpic. En el primer tiempo dominó el cuadro local ante un CF Gandia que no encontraba su sitio, pero en la segunda parte llegó la reacción del conjunto blanquiazul.

Tras el 2-0, el equipo no bajó los brazos y buscó la remontada hasta el final con goles de Marc Escrivá en el minuto 60 que reducía diferentes y el tanto del empate definitivo, obra de Miguel Blasco, en el minuto 77.

En los últimos minutos y con el partido completamente abierto, el CF Gandia dispuso de alguna que otra opción para darle la vuelta al marcador.

El próximo compromiso liguero de los de Alberto Gregori significará el estreno en casa en la nueva categoría. Su rival en la segunda jornada será el CE Alberic Sucemart.

Derrota

Por su parte, la UE Tavernes de la Valldigna regresó de vacío de su desplazamiento a la localidad alicantina de Santa Pola, donde perdió por 2-0.

Mal debut de los valleros, que el año pasado jugaron la promoción de ascenso y este año deben afrontar su posible participación en la Copa del Rey si superan una eliminatoria previa.

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El cuadro "roget" jugará este fin de semana que viene su primer encuentro como local. Será en el Municipal frente a la UD Alzira, recién descendido de la Tercera RFRF.