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La Diputación de València adjudica la redacción del proyecto para reconstruir el Pont del Tonyinero entre Oliva y Dénia

La empresa tiene un plazo de hasta 12 meses para realizar el estudio constructivo

El puente sigue cerrado y con riesgo de hundimiento desde diciembre de 2025

Concentración de vecinos el pasado mes de junio.

Concentración de vecinos el pasado mes de junio. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Diputación de València ha adjudicado mediante un contrato menor la redacción de una memoria valorada para la reconstrucción del puente que salva el cauce del río Molinell, el conocido como Pont del Tonyinero, situado en la franja litoral entre los términos municipales de Oliva y Dénia.

Este pequeño puente sigue cerrado tanto al tráfico como a los peatones desde diciembre de 2025, tras detectar unos problemas estructurales que fueron consecuencia, a su vez, de años de abandono y de la circulación de los vehículos, incluso pesados. Conecta varias urbanizaciones y es muy utilizado sobre todo en época estival.

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa "Servicios de Ingeniería, Geotecnia, mantenimiento y control", por un importe de 4.235 euros. Esta tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

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La pasada primavera la Diputación se comprometió a financiar la mitad de la reconstrucción, valorada en total en unos 500.000 euros, con una aportación de 300.000 euros. Todavía queda pendiente saber si se implicará la Diputación de Alicante. Los residentes de las zonas cercanas llegaron incluso a manifestarse a principios de este verano para reclamar su construcción urgente o soluciones provisionales.

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