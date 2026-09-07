Empiezan las obras de la nueva residencia privada para mayores en el polígono Sanxo Llop de Gandia

Las obras del complejo que integrará una residencia privada para mayores y un centro de salud mental proyectado en el polígono sociosanitario Sanxo Llop, en Gandia, empezarán en breve. La gestora e impulsora de proyectos inmobiliarios Talvion informó este lunes que, tras conseguir las licencias urbanística y ambiental, el proyecto inicia su fase de ejecución.

El centro estará ubicado en una parcela adyacente al hospital comarcal Francesc de Borja, contará con una superficie construida de 7.405 metros cuadrados, y ofrecerá 160 plazas asistenciales.

"Talvion asume el 'project management' del desarrollo; la gestión operativa asistencial se asigna al grupo Novaedat, mientras que la edificación correrá a cargo de Globalklee y Grupo Cleop", señalaron las mismas fuentes a través de un comunicado.

Será el primer complejo sociosanitario de carácter privado en la provincia de València que aúne de manera integrada, pero con accesos y dinámicas independientes, atención a la tercera edad y servicios de salud mental. La infraestructura albergará una residencia para mayores con capacidad para 120 usuarios (5.511 metros cuadrados) y un área especializada en salud mental de 40 plazas, con 1.894 metros cuadrados.

Diseñado por la arquitecta Inmaculada Bordera, el inmueble se estructurará en forma de "L" (una planta baja más dos alturas) articulada alrededor de un patio interior central. El centro contará con 146 habitaciones (132 individuales y 14 dobles con baño en suite) distribuidas bajo el modelo operativo de "unidades convivenciales autónomas" con comedores y salas de estar independientes.

Asimismo, la dotación incluye más de 135 metros cuadrados dedicados a rehabilitación y gimnasio, además de servicios complementarios como podología, peluquería y aulas formativas en la división médica. "La construcción se ejecutará bajo estrictos estándares ESG, contando con calificación energética EPC A y sistemas fotovoltaicos de autoconsumo", añadieron.

El consejero delegado de Talvion, José Antonio Solero, apuntó que "este proyecto responde a la urgente necesidad de dotar al mercado de activos 'healthcare' modernos, sostenibles y con un alto componente de eficiencia operativa. Bajo nuestra filosofía 'rethink value', transformamos la inversión inmobiliaria en una solución real frente al reto demográfico y la falta de oferta asistencial de calidad en la Comunitat Valenciana".

El sector Sanxo Llop abarca 300.000 metros cuadrados. El ayuntamiento prevé acabar la urbanización a finales de este año, pero ya empiezan a llegar inversiones tanto públicas como privadas. Hasta la fecha, a esta residencia para mayores (12 millones de euros), se sumará el hotel Holiday Inn (8 millones) y un centro de día público para personas con diversidad funcional, con un presupuesto de 4 millones. Además, se está ampliando la rotonda de la entrada a la ciudad, la empresa Maquinal se trasladará a una parcela cercana y ese emplazamiento se convertirá en una gran zona verde.