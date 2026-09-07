Gandiautor celebra su vigésimo aniversario con seis noches de conciertos: Esta es la programación completa

Gandiautor celebra este año su vigésimo aniversario con una nueva edición que volverá a situar a Gandia como punto de encuentro para la música de autor y el directo. El ciclo, nacido en 2006, regresa con una programación de seis noches y doce artistas que combinará nombres consolidados del panorama musical español con nuevas propuestas y talentos emergentes.

La nueva edición de Gandiautor se desarrollará entre el 16 de octubre y el 27 de noviembre en la sala principal del Edificio de Fomento AIC, recuperando un espacio que responde a la voluntad del ciclo de ofrecer al público una experiencia próxima y de calidad, en un formato que favorece la conexión entre los artistas y los espectadores.

La presentación del ciclo ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Cultura y Fiestas, Balbina Sendra; el promotor Nacho Rees; el presidente de la Societat de Foment d'Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, Joaquín Barber; el organizador del ciclo, Michel Sepúlveda y con la actuación de Mendizabal.

Sendra ha destacado la importancia de que Gandia mantenga durante todo el año una programación cultural diversa y de calidad: "Para nosotros, la música es un elemento imprescindible, singularizador y que da a conocer aquello que somos".

La concejala ha puesto en valor la trayectoria alcanzada por Gandiautor: "Llegar a dos décadas de trayectoria es importantísimo como Fomento, que es una pieza clave y un punto de dinamización fundamental para apostar por la Gandia del presente y del futuro", ha afirmado.

Calidad y cercanía

En este sentido, Sendra ha destacado la composición del cartel de esta edición, que permitirá compartir escenario a referentes de diferentes generaciones y estilos: "Buscamos la calidad cultural y turísticamente por encima de la cantidad. Queremos invitar a la gente a disfrutar de la música en directo, íntima y sin barreras", ha explicado.

Nacho Rees ha señalado que "para mí es un orgullo poder presentar este ciclo. No es solo hacer un concierto, es generar una experiencia y un aura en un espacio abierto y emblemático en pleno centro de la ciudad. Gandiautor es una oportunidad fantástica para que, con la excusa de venir al concierto, la gente se encuentre con nuestra gastronomía, nuestra playa increíble y disfrute del fin de semana. Esto genera una experiencia para quien de verdad le gusta la música que se la lleva para siempre".

El presidente de Fomento AIC, Joaquín Barber Peiró, ha destacado que "Gandiautor es un formato en el cual tenemos músicos nuevos y consolidados de primer nivel, pero sintiendo la música en un espacio más íntimo donde la gente disfruta más de la interacción entre el artista y el público. Desde Fomento creemos que es un acto que da una cultura de calidad a la ciudad de Gandia y a su alrededor, una apuesta por proyectar la cultura de la ciudad para que la gente disfrute de Gandia y de una cultura de calidad".

Míchel Sepúlveda, coorganizador y promotor del ciclo, ha subrayado el reto de confeccionar el cartel tras contactar a más de 70 artistas, destacando la cercanía del formato como su principal atractivo: "Lo que nos valoran de este ciclo es la cercanía, el vivir una experiencia cercana con Gandia; aquí pasan cosas, hay magia, que es lo que buscamos, que pasen cosas diferentes en sus giras".

Calendario

Gandiautor 2026 arrancará el 16 de octubre con la actuación de El Kanka y Roble y continuará durante los meses de octubre y noviembre. El calendario de actuaciones es:

16 de octubre: El Kanka + Roble

23 de octubre: David Otero + Luis Carrillo

30 de octubre: La Habitación Roja + Mendizabal

6 de noviembre: Carlos Sadness + Juan Belda

13 de noviembre: Mercedes Cañas + POL 3.14

27 de noviembre: Pedro Guerra + Javi Puig

Todos los conciertos comenzarán a las 21.30 horas.

Un elenco espectacular

Desde su creación en 2006, Gandiautor ha desarrollado una trayectoria vinculada a la promoción de la música en directo y ha contado con la participación de algunos de los artistas más reconocidos de la música española, entre ellos Leiva, Ismael Serrano, Coque Malla, Antonio Vega, Quique González, Marwan, Depedro, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, Pedro Guerra, Lichis o Ariel Rot.

La última edición reunió a más de 2.000 espectadores, una cifra que pone de manifiesto la capacidad de convocatoria de Gandiautor y su consolidación como una propuesta muy valorada en la ciudad.

De cara a esta edición, la organización mantiene el objetivo de superar nuevamente esta cifra y continuar ampliando el alcance del ciclo, tanto entre el público de Gandia y la comarca como entre visitantes procedentes de otras localidades.

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Las entradas para los seis conciertos están disponibles en www.gandiautor.com.