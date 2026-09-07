El Gobierno de España adjudica las obras del Centro de Investigación para las Ciencias del Mar de Gandia a falta de la firma del contrato en 15 días

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para la construcción del Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar de Gandia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia liderado por la ministra gandiense, Diana Morant, ha seleccionado como adjudicataria de las obras la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas valencianas ECSA y Tecmo.

La adjudicación todavía tiene que formalizarse. De acuerdo con el procedimiento administrativo, tendrán que transcurrir 15 días hábiles desde la notificación a los licitadores para comprobar que no se presenta ningún recurso que pueda suspender el procedimiento. Una vez formalizado el contrato, está previsto que transcurra aproximadamente un mes hasta la firma del acta de replanteo, momento a partir del cual podrán empezar las obras, que tienen una duración estimada de dos años.

El contrato asciende a 14.384.895 euros, sin IVA, ante los 15,2 millones de euros establecidos inicialmente como presupuesto de licitación, lo cual supone una rebaja de aproximadamente 815.000 euros.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que la llegada del Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias de Mar representa mucho más que la construcción de un nuevo edificio científico, puesto que supone "el pretexto para toda la reforma de la interacción puerto-ciudad, toda la integración del puerto en la ciudad y toda la regeneración de la en torno a los tinglados".

En este sentido, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Gandia y la Autoridad Portuaria de València trabajan ya en las actuaciones complementarias que acompañarán el proyecto. De hecho, ha anunciado que el próximo 5 de octubre, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, está previsto aprobar el convenio entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento que permitirá iniciar las obras de adecuación en torno a los tinglados.

Para el alcalde, la adjudicación del Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias de Mar de Gandia abre una nueva etapa para el puerto y para el conjunto de la ciudad. "Es una obra singular, una de las inversiones más importantes de los últimos tiempos en nuestra ciudad, decisiva para el revulsivo del puerto y para la transferencia de conocimiento y para la economía y las empresas de la ciudad y de la comarca", ha afirmado.

El Centro de Investigación en Tecnologías para Ciencas del Mar de Gandia, en una imagen virtual / Levante-EMV

Prieto ha puesto especialmente en valor el efecto que tendrá la infraestructura sobre el tejido económico y empresarial, así como su capacidad para atraer conocimiento y profesionales cualificados y generar nuevas oportunidades vinculadas a la innovación y a la economía azul.

"Que se adjudique el edificio es una muy buena noticia y es el primer paso de otros muchos bonos que vendrán para el puerto, para el Grado, para la playa y para la ciudad", ha destacado.

Colaboración institucional

Por otro lado, el alcalde ha remarcado la colaboración institucional que ha permitido hacer avanzar el proyecto, señalando que Ayuntamiento, Ministerio de Ciencia y Autoridad Portuaria han trabajado conjuntamente para hacer posible una inversión que cuenta ya con licencia municipal y con el correspondiente acuerdo de la Autoridad Portuaria. "En estas tres variables hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia para hacer posible una inversión que ha tenido licencia municipal, acuerdo de la Autoridad Portuaria y un trabajo conjunto de las tres administraciones", ha concluido Prieto.

El Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias de Mar se ubicará ante los tinglados del puerto de Gandia y está promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CSIC. La infraestructura tendrá una plantilla aproximada de 50 investigadores, técnicos y personal administrativo y estará especializada en investigación y desarrollo de tecnologías vinculadas al medio marino, incluyendo ámbitos relacionados con los efectos del cambio climático.

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El proyecto contempla, además, el refuerzo de la colaboración entre el CSIC y la Universitat Politècnica de València, consolidando Gandia como un enclave de referencia para la investigación y la innovación vinculadas al mar.