Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia

Una persona ha resultado herida de gravedad esta mañana tras registrarse un accidente de tráfico por alcance en la carretera N-337, a la altura del término municipal de Gandia, sobre las 10:30 h. El suceso, en el que se vieron involucrados dos turismos, obligó a la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad para restablecer el tráfico en la zona.

Los servicios recibieron el aviso sobre las 10:30 horas. En este sentido, varios testigos alertaron a las autoridades sobre la colisión en las inmediaciones del conocido hotel TU&ME y, a su vez, advirtieron de que uno de los vehículos accidentados había quedado inestable y a punto de precipitarse a una acequia contigua a la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Policía Local de Gandia y servicios sanitarios de urgencia para atender a las víctimas y regular la circulación. El conductor de uno de los turismos implicados ha sufrido, según ha podido saber este diario, lesiones de carácter grave y ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios desplazados a la zona.

Cabe recordar que el tramo de la N-337 donde ha ocurrido el siniestro se encuentra bajo la competencia de la Guardia Civil, pero efectivos de la Policía Local han prestado colaboración activa.

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Los agentes han movilizado uno de los vehículos accidentados que obstaculizaba la calzada y coordinaron la llegada de la grúa, logrando restablecer la fluidez del tráfico tras la retirada de los automóviles.