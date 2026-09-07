Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia
El siniestro, ocurrido a la altura de un conocido hotel, ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia y ha provocado retenciones en la vía
Una persona ha resultado herida de gravedad esta mañana tras registrarse un accidente de tráfico por alcance en la carretera N-337, a la altura del término municipal de Gandia, sobre las 10:30 h. El suceso, en el que se vieron involucrados dos turismos, obligó a la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad para restablecer el tráfico en la zona.
Los servicios recibieron el aviso sobre las 10:30 horas. En este sentido, varios testigos alertaron a las autoridades sobre la colisión en las inmediaciones del conocido hotel TU&ME y, a su vez, advirtieron de que uno de los vehículos accidentados había quedado inestable y a punto de precipitarse a una acequia contigua a la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Policía Local de Gandia y servicios sanitarios de urgencia para atender a las víctimas y regular la circulación. El conductor de uno de los turismos implicados ha sufrido, según ha podido saber este diario, lesiones de carácter grave y ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios desplazados a la zona.
Cabe recordar que el tramo de la N-337 donde ha ocurrido el siniestro se encuentra bajo la competencia de la Guardia Civil, pero efectivos de la Policía Local han prestado colaboración activa.
Los agentes han movilizado uno de los vehículos accidentados que obstaculizaba la calzada y coordinaron la llegada de la grúa, logrando restablecer la fluidez del tráfico tras la retirada de los automóviles.
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