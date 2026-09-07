La Iglesia de San Francisco de Asís de Oliva acoge una nueva actuación del Cor de La Rectoria

El Ayuntamiento de Oliva, desde los departamentos de Cultura y Música y con la colaboración del programa Sarc de la Diputación de Valencia, ha organizado para el sábado 19 de septiembre a las 20 horas en la Iglesia de San Francisco de Asís, la representación de "Stabat Mater", una obra sinfónico-coral para mezzo-soprano solista, coro, órgano y orquesta, que estará a cargo del Cor de La Rectoria.

"Stabat Mater" fue creada en 2008 por el compositor galés Karl Jenkins. Está basada en una secuencia gregoriana del siglo XIII y a lo largo de sus 12 números el texto reflexiona sobre el sufrimiento de Maria, madre de Jesús, en el momento de la crucifixión. El autor mezcla música de la cultura tradicional occidental con elementos musicales e instrumentales étnicos provenientes del Oriente Medio con textos en latín, árabe, inglés, griego, hebreo y arameo.

El Cor de la Rectoria actúa en Oliva / Levante-EMV

Colaboraciones

Para llevar a cabo este proyecto se ha contado con la colaboración de la cantante lírica y actriz de doblaje, Carla Mayer, que interpretará varios personajes, a lo largo de la obra, con una intensa carga expresiva y emocional que conmoverán al público.

El Cor de La Rectoria, formación con 70 voces mixtas provenientes de las comarcas de la Marina Alta y la Safor, estará acompañado por una orquesta de cámara formada por 20 instrumentistas profesionales con el reconocido concertista Josep Vicent Giner al órgano para ofrecer un grande y emotivo espectáculo.

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El concierto será abierto y gratuito hasta completar aforo.