La Iglesia de San Francisco de Asís de Oliva acoge una nueva actuación del Cor de La Rectoria
El concierto se ha programado para el sábado 19 de septiembre con entrada gratuita
El Ayuntamiento de Oliva, desde los departamentos de Cultura y Música y con la colaboración del programa Sarc de la Diputación de Valencia, ha organizado para el sábado 19 de septiembre a las 20 horas en la Iglesia de San Francisco de Asís, la representación de "Stabat Mater", una obra sinfónico-coral para mezzo-soprano solista, coro, órgano y orquesta, que estará a cargo del Cor de La Rectoria.
"Stabat Mater" fue creada en 2008 por el compositor galés Karl Jenkins. Está basada en una secuencia gregoriana del siglo XIII y a lo largo de sus 12 números el texto reflexiona sobre el sufrimiento de Maria, madre de Jesús, en el momento de la crucifixión. El autor mezcla música de la cultura tradicional occidental con elementos musicales e instrumentales étnicos provenientes del Oriente Medio con textos en latín, árabe, inglés, griego, hebreo y arameo.
Colaboraciones
Para llevar a cabo este proyecto se ha contado con la colaboración de la cantante lírica y actriz de doblaje, Carla Mayer, que interpretará varios personajes, a lo largo de la obra, con una intensa carga expresiva y emocional que conmoverán al público.
El Cor de La Rectoria, formación con 70 voces mixtas provenientes de las comarcas de la Marina Alta y la Safor, estará acompañado por una orquesta de cámara formada por 20 instrumentistas profesionales con el reconocido concertista Josep Vicent Giner al órgano para ofrecer un grande y emotivo espectáculo.
El concierto será abierto y gratuito hasta completar aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- La Safor se divide ante la concentración de la FEMP por Ceuta: Oliva se suma, Gandia prepara un acto propio y Compromís en Tavernes se desmarca
- Gandia celebra la 'Quincena de la Cigala' con 21 restaurantes del 1 al 15 de septiembre
- Tensión en Tavernes de la Valldigna durante la concentración por Ceuta con reproches a concejales del gobierno
- Los profesores de Gandia, Oliva y Tavernes abogan por continuar en la lucha 'de una manera reflexiva y coordinada para no tener tanto desgaste como en la huelga
- Casi 1.200 firmas respaldan a los chiringuitos de Oliva ante las 'trabas burocráticas y normativas desproporcionadas
- Simat de la Valldigna desea una pronta recuperación a Pogacar y no descarta rendirle un homenaje
- Gandia da un paso clave para construir un nuevo hotel en la playa al incorporar una parcela de 606 m² al patrimonio municipal