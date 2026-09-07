Oliva saca de las calles 109 vehículos abandonados y los envía al desguace en solo dos meses

La Policía Local de Oliva ha gestionado durante los últimos dos meses un total de 232 vehículos fuera de uso que permanecían retirados en el Depósito Municipal o abandonados en la vía pública. Concretamente, el proceso se centra en su identificación, notificación, tramitación administrativa y, cuando corresponde, la baja definitiva como residuo.

Según han informado desde la policía, de los 232 vehículos gestionados, un total de 109 ya han completado todo el procedimiento y han sido destruidos y dados de baja definitivamente. El resto continúa en distintas fases de notificación y tramitación administrativa.

Entre los vehículos retirados y gestionados figuran 25 bicicletas, 42 motocicletas y ciclomotores, 35 turismos y siete vehículos de movilidad personal (VMP).

La actuación forma parte de los objetivos de gestión establecidos por la alcaldía y la concejalía responsable del departamento, con el propósito de agilizar la tramitación de los vehículos fuera de uso y reducir progresivamente su presencia tanto en el Depósito Municipal como en las calles de Oliva.

La Policía Local mantiene así un proceso continuado de retirada y gestión de estos vehículos, con el objetivo de contribuir a una ciudad «más ordenada y más limpia».

Patinetes inmovilizados

La actuación policial se complementa con la inmovilización de más de 60 patinetes que se llevó a cabo hace unos días por parte de los agentes olivenses.

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Como informó este diario, la Policía Local de Oliva ha reforzado durante los últimos meses los controles y la vigilancia de los vehículos de movilidad personal (VMP), que cada vez ganan más terreno en la ciudad. Estas actuaciones se han saldado con más de 60 vehículos inmovilizados por incumplir las condiciones establecidas en la normativa.