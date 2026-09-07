El PP de Gandia se suma a la petición de que la ciudad tenga un nuevo colegio de Infantil y Primaria

El portavoz del PP de Gandia, Víctor Soler, se suma a la demanda de que la ciudad tenga un nuevo colegio de Infantil y Primaria, una reivindicación expresada en los últimos años, especialmente con cada inicio de curso escolar, tanto por el Gobierno local (PSPV-PSOE y Compromís) como por la comunidad educativa.

Víctor Soler reconoce que un nuevo centro educativo en la ciudad solucionaría el problema del incremento de ratios, al que se ve abocado la Conselleria de Educación y que se produce sobre todo por el alumnado que va llegando durante el curso, y al que, como obliga la ley, hay que darle una plaza.

Soler ha hecho estas declaraciones este lunes durante una rueda de prensa en el patio del colegio Montdúver, acompañado por la concejala Mar Beltrán, en la que los populares han presentado su plan Educa Gandia, con el que, según aseguraron, pretenden mantener un diálogo estrecho durante el curso escolar con los responsables de los centros educativos para conocer sus necesidades y trasladarlas a las instituciones competentes. De hecho, hace unos días se reunieron con directores de varios colegios.

Ahora bien, sobre la reclamación de un nuevo colegio, Soler también critica que "en ocho años del Consell del Botànic no se ha movido ni un papel para que sea una realidad".

Los populares han escogido el colegio Montdúver para esta rueda de prensa porque es el único de la ciudad en el que todavía no se ha hecho ningún tipo de obra del plan Edificant, a pesar de que tiene actuaciones pendientes desde hace un año por valor de más de 2 millones de euros. Sin embargo, el ayuntamiento sacó a licitación el proyecto pero quedó desierto, un problema al que se están enfrentando muchos municipios, no solo Gandia, ya que hay determinadas obras que las empresas no ven rentables.

Aire acondicionado

Por su parte, Beltrán se refirió al plan del Consell Edu Clima, que pretende evitar el calor en las aulas. A los colegios de Gandia le corresponden 179.000 euros. En una primera fase, hasta finales de octubre, la Conselleria facilitará aparatos de refrigeración portátiles, del tipo "pingüinos", y durante el curso escolar se irán instalando, "sin prisa pero sin pausa", dijo, los "splits" de aire acondicionado. La concejala reconoce que en algunos colegios se necesita revisar antes la instalación eléctrica para soportarlos y añadió que los directores expresaron su preocupación por el gasto en electricidad, y que a su vez podría paliarse con la instalación de placas solares.

Víctor Soler y Mar Beltrán. / Levante-EMV

Otra de las preocupaciones trasladadas por los directores es la necesidad de disponer de todo el profesorado, personal educador de refuerzo y recursos necesarios para las aulas UECO, así como mejorar la cobertura de determinadas bajas durante el curso.

'Escoletes' de Gandia

Por otra parte, Soler y Beltrán criticaron que a fecha de hoy exista en las "escoletes" infantiles municipales una lista de espera de 93 niños, a pesar de que el Consell aprobó la educación pública gratuita para niños de 0 a 3 años. A su juicio, esta situación, que se repite como el curso pasado, se debe a la decisión del gobierno local de cerrar, en 2024, las guarderías del Raval-Benipeixcar y la del Grau para destinar las instalaciones a otros usos. El Gobierno de Gandia argumentó entonces una caída de la demanda.

“Se han recortado medios y plazas precisamente cuando más necesarias eran, y el resultado lo vemos ahora: 93 niños sin plaza y 93 familias que tienen que buscar una alternativa para poder conciliar”, denunció Mar Beltrán.

Víctor Soler aseguró que Educa Gandia “no es una ronda de reuniones para hacernos fotografías, sino un proyecto orientado a la acción y basado en tres fases: escucha, acción y rendición de cuentas". Soler dijo que, una vez recogidas las necesidades, “se estudiará cada caso para determinar qué administración debe actuar y realizará un seguimiento de las gestiones hasta conseguir una respuesta, anteponiendo la ciudad a las siglas del partido". Otro compromiso que expresó Soler, en el caso de que el PP gobierne la ciudad tras las municipales del próximo año, es el aumento del cheque escolar hasta los 50 euros.