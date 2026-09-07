Pretemporada: Proinbeni UpB Gandia pierde 74-91 ante el Bueno Arenas Albacete Basket de Primera FEB

Proinbeni UpB Gandia ha caído derrotado en su primer partido de pretemporada, que afrontó con apenas cuatro días de entrenamientos. El equipo de la Safor pierde por 74-91 ante el Bueno Arenas Albacete Basket de Primera FEB, rival de superior categoría que esta temporada competirá en Primera FEB.

Los gandienses compitieron con los altibajos propios de este periodo de preparación, pero llegaron vivos al último cuarto con una desventaja de solo 5 puntos. En el último parcial sí se notó la diferencia de categoría, pero sobre todo los días acumulados de preparación, con un Albacete que dio un paso adelante y un Gandia que ya no pudo más.

Hace falta conjunción

También hay que tener en cuenta que Gandia cuenta con una plantilla muy renovada con relación al curso anterior, por lo que necesita un tiempo para llevar a cabo la conjunción del bloque.

El Albacete y Proinbeni se veían las caras como viejos conocidos, ya que se enfrentaron la pasada temporada en Segunda FEB con triunfos manchegos en los dos encuentros disputados.

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Y ahora, la Copa

Esta semana toca entrenar para preparar el fin de semana con motivo del estreno del equipo de Alejandro Mesa en la fase de grupos de la Copa de España. Proinbeni juega su primer partido el domingo, 13 de septiembre, ante el CBE Llíria en el Pavelló Pla de l'Arc a las 18.30 horas.