Pretemporada: Proinbeni UpB Gandia pierde 74-91 ante el Bueno Arenas Albacete Basket de Primera FEB
El encuentro amistoso correspondía al XV Memorial Miguel Iborra que se disputó en la localidad alicantina de Aspe
Proinbeni UpB Gandia ha caído derrotado en su primer partido de pretemporada, que afrontó con apenas cuatro días de entrenamientos. El equipo de la Safor pierde por 74-91 ante el Bueno Arenas Albacete Basket de Primera FEB, rival de superior categoría que esta temporada competirá en Primera FEB.
Los gandienses compitieron con los altibajos propios de este periodo de preparación, pero llegaron vivos al último cuarto con una desventaja de solo 5 puntos. En el último parcial sí se notó la diferencia de categoría, pero sobre todo los días acumulados de preparación, con un Albacete que dio un paso adelante y un Gandia que ya no pudo más.
Hace falta conjunción
También hay que tener en cuenta que Gandia cuenta con una plantilla muy renovada con relación al curso anterior, por lo que necesita un tiempo para llevar a cabo la conjunción del bloque.
El Albacete y Proinbeni se veían las caras como viejos conocidos, ya que se enfrentaron la pasada temporada en Segunda FEB con triunfos manchegos en los dos encuentros disputados.
Y ahora, la Copa
Esta semana toca entrenar para preparar el fin de semana con motivo del estreno del equipo de Alejandro Mesa en la fase de grupos de la Copa de España. Proinbeni juega su primer partido el domingo, 13 de septiembre, ante el CBE Llíria en el Pavelló Pla de l'Arc a las 18.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- La Safor se divide ante la concentración de la FEMP por Ceuta: Oliva se suma, Gandia prepara un acto propio y Compromís en Tavernes se desmarca
- Gandia celebra la 'Quincena de la Cigala' con 21 restaurantes del 1 al 15 de septiembre
- Tensión en Tavernes de la Valldigna durante la concentración por Ceuta con reproches a concejales del gobierno
- Los profesores de Gandia, Oliva y Tavernes abogan por continuar en la lucha 'de una manera reflexiva y coordinada para no tener tanto desgaste como en la huelga
- Casi 1.200 firmas respaldan a los chiringuitos de Oliva ante las 'trabas burocráticas y normativas desproporcionadas
- Simat de la Valldigna desea una pronta recuperación a Pogacar y no descarta rendirle un homenaje
- Gandia da un paso clave para construir un nuevo hotel en la playa al incorporar una parcela de 606 m² al patrimonio municipal