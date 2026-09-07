Vaivén
El PSPV desmiente que Gandia vaya a acoger menores migrantes de Ceuta tras un vídeo difundido por Vox
Los socialistas acusan a la formación de generar “alarma y confusión” y recuerdan que la competencia en materia de migración corresponde a la Generalitat Valenciana
Vox en Gandia ha difundido esta mañana un vídeo en el que atribuía al síndic del PSPV José Muñoz unas declaraciones en las que presuntamente señalaba que Gandia, junto a otras localidades socialistas, iba a ofrecerse para acoger algunos de los menores migrantes procedentes de Ceuta. "Las personas menores migrantes tienen que estar con sus padres y no en una nación extranjera", señalaba la formación.
La noticia ha circulado como la pólvora a través de las distintas plataformas, por lo que el PSPV ha tenido que difundir un comunicado para desmentir la información. "Una vez más, la derecha vuelve a fabricar bulos sobre Gandia para generar alarma y confusión. Es rotundamente falso que Gandia se haya ofrecido a acoger a migrantes procedentes de Ceuta", señalan los socialistas, al tiempo que recuerdan que "la competencia en materia de migración corresponde a la Generalitat Valenciana".
En el comunicado, los socialistas insisten en que "ninguna administración se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Gandia para poner en marcha ninguna medida de acogida de migrantes procedentes de Ceuta. La ciudadanía merece información rigurosa y no campañas basadas en mentiras, manipulaciones y fake news. Gandia merece respeto. Gandia merece la verdad".
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