El Real de Gandia pone a punto sus centros educativos antes de que empiece el curso

El Ayuntamiento del Real de Gandia ha acometido tareas de mejora, reparación y acondicionamiento en los centros educativos, aprovechando las vacaciones estivales, para que todo esté a punto cara al próximo inicio de curso escolar, este miércoles.

De este modo, aprovechando que no hay actividad lectiva se evitaron posibles molestias al alumnado y se están realizando pequeñas actuaciones demandadas por los centros: CEIP Beato Carmelo, CAES Nuestra Señora del Amparo y la Escola Infantil Municipal “Gatameus”.

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El alcalde del municipio, Gustavo Mascarell, explica que el objetivo municipal es que "todos los espacios municipales estén en las mejores condiciones para afrontar el inicio del nuevo curso". Según señaló, a las actuaciones de mantenimiento y pintura realizadas durante el verano se suma ahora una limpieza "extraordinaria y en profundidad" tanto en interiores como en exteriores.