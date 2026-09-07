El Real de Gandia pone a punto sus centros educativos antes de que empiece el curso
El gobierno local ha aprovechado las vacaciones estivales para ejecutar trabajos de reparación, limpieza, pintura, acondicionamiento y mejora solicitados por los centros
El Ayuntamiento del Real de Gandia ha acometido tareas de mejora, reparación y acondicionamiento en los centros educativos, aprovechando las vacaciones estivales, para que todo esté a punto cara al próximo inicio de curso escolar, este miércoles.
De este modo, aprovechando que no hay actividad lectiva se evitaron posibles molestias al alumnado y se están realizando pequeñas actuaciones demandadas por los centros: CEIP Beato Carmelo, CAES Nuestra Señora del Amparo y la Escola Infantil Municipal “Gatameus”.
El alcalde del municipio, Gustavo Mascarell, explica que el objetivo municipal es que "todos los espacios municipales estén en las mejores condiciones para afrontar el inicio del nuevo curso". Según señaló, a las actuaciones de mantenimiento y pintura realizadas durante el verano se suma ahora una limpieza "extraordinaria y en profundidad" tanto en interiores como en exteriores.
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