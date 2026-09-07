Tavernes de la Valldigna calienta motores para las Fallas de 2027 con un calendario de exaltaciones hasta febrero
El ciclo de exaltaciones arrancará el próximo 24 de octubre, con Jessica Talens como protagonista, al recibir la banda que la acredita como fallera mayor de Tavernes de la Valldigna y máxima representante del mundo fallero local
Con la llegada de septiembre, Tavernes de la Valldigna vuelve a recuperar el pulso fallero. Después de los meses de verano, los casales de las seis comisiones de la localidad retoman la actividad con reuniones, preparativos y los primeros actos para preparar el nuevo ejercicio fallero.
El calendario fallero ya empieza a tomar forma y, por lo tanto, las seis comisiones de la ciudad ya tienen fecha para celebrar las exaltaciones de sus falleras mayores, a las que se suma la exaltación de la Fallera Mayor de Tavernes de la Valldigna 2027.
La primera cita tendrá lugar el próximo 24 de octubre con la exaltación de la fallera mayor de Tavernes de la Valldigna, Jessica Talens, que compartirá una de sus noches más especiales con el resto de las componentes de su corte de honor y la presidenta de la Junta Local Fallera de Tavernes, Carolina Pérez.
La falla La Via será la primera comisión en arrancar el ciclo de presentaciones, que se prolongará hasta febrero. Los máximos representantes serán exaltados el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre.
El fin de semana del 14 al 15 de noviembre será el turno de los falleros y las falleras del Cambro, mientras que el 28 y el 29 de noviembre la falla Passeig cerrará la primera ronda de presentaciones.
Tras el parón de las fiestas navideñas, la falla Portal retomará el calendario los días 23 y 24 de enero, mientras que la Dula lo hará el 30 y 31 de enero.
La falla Prado cerrará este ciclo fallero durante los días 6 y 7 de febrero.
Las exaltaciones se convertirán así en uno de los primeros grandes momentos del ejercicio fallero, que reunirán a falleros, familiares y vecinos en la Casa de la Cultura de la localidad.
Con septiembre, por lo tanto, las comisiones arrancan un calendario que irá creciendo en actividad hasta desembocar en las Fallas de 2027.
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