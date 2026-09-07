Tres décadas de la gran inundación de Tavernes de la Valldigna: "Impresionaba ver troncos y coches de la feria arrastrados por el agua"

Si se pregunta a cualquier vecino o vecina de Tavernes de la Valldigna qué recuerda de la mayor inundación del río Vaca, probablemente la respuesta se repetiría en muchos casos. En el imaginario colectivo de la localidad permanecen dos imágenes grabadas en la memoria. Por una parte, los troncos de una conocida empresa familiar de embalajes avanzando por el paseo Colón arrastrados por el agua y, por otra, los coches de choque de la feria amontonados varios cientos de metros más lejos, víctimas también de la fuerza de la corriente.

Han pasado tres décadas desde que Tavernes vivió la mayor inundación de su historia. El 11 de septiembre de 1996, el río Vaca y el barranco del Malet, que confluyen en el municipio, se desbordaron después de varios días de lluvias. Aquel miércoles, una nueva tromba hizo que los cauces, completamente cargados, no pudieran contener el agua. Según las cifras que se manejaron entonces, llegaron a caer cerca de 700 litros sobre el municipio.

El agua, teñida de marrón por el barro, llegó a alcanzar unos 200 metros de anchura y, en algunos puntos, hasta dos metros de altura. Las calles quedaron anegadas, especialmente los paseos Lepanto y Colón. La corriente arrastró vehículos, muebles, restos de instalaciones y todo aquello que encontró a su paso.

Pere Rovello tenía 30 años y todavía recuerda la rapidez con la que el agua convirtió las calles en un torrente. «Fue impactante. Llovió sobre mojado. Recuerdo como empezaron a pasar troncos flotando con mucha rapidez», explica. El nivel pasó, según explica, de apenas medio metro a alcanzar los dos metros en algunos puntos, en una zona muy concreta comprendida entre la carretera y el paseo Colón.

Uno de los momentos que más se le quedó grabado fue el rescate de un vecino mayor que intentaba cruzar el paseo para llegar hasta la casa de su hija. «Hicimos una cuerda humana», relata. Varias personas se ayudaron entre sí para atravesar el agua mientras otros vecinos permanecían encaramados a las rejas y muchos más observaban desde las terrazas.

El agua anegó los bajos comerciales y las viviendas, donde alcanzó alrededor de 70 centímetros. «Entraba por delante y salía por detrás», recuerda. En su propia casa, los daños fueron tan importantes que tuvieron que rehacer por completo la planta baja. Los comercios también quedaron prácticamente arrasados y el campo sufrió graves pérdidas.

A pesar de la magnitud de la riada, no hubo que lamentar víctimas mortales, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. El municipio calculó entonces pérdidas por valor de 20.000 millones de pesetas, unos 120 millones de euros, entre viviendas, empresas, cultivos, infraestructuras agrarias y las consecuencias del parón de la actividad económica.

La feria de las fiestas patronales fue otro de los escenarios más recordados de aquella jornada. Los festejos ya estaban condicionados por las lluvias de los días anteriores y, tras la inundación, terminaron suspendiéndose por completo. Las atracciones instaladas junto al polideportivo quedaron marcadas por el agua y algunos coches de choque aparecieron a varios cientos de metros del lugar donde habían sido colocados.

Josefa Grau se encontraba sola aquel día en casa y todavía conserva en la memoria la imagen de las atracciones y del barracón de las palomitas mientras el agua no dejaba de subir. «Llevaba varios días lloviendo», recuerda. En un momento dado, empezaron a pasar por delante de su casa los troncos procedentes de una fábrica cercana. «Pasaban como si fueran barcas», explica.

La situación empeoró cuando el barranco comenzó a subir y quedó parcialmente taponado por las cañas. «Vino una grúa para intentar desatascarlo, pero no llegaron», cuenta el hijo de esta vecina, que no pudo regresar a casa hasta esa tarde. Mientras tanto, ella veía cómo el agua seguía ganando altura. «No dio tiempo casi ni a avisar. Fue muy rápido», señala.

El agua entró en la planta baja de su vivienda, donde alcanzó cerca de medio metro. Grau recuerda que tuvo que subir al piso superior algunos objetos que quería salvar, entre ellos dos mecedoras especialmente apreciadas porque habían pertenecido a su madre. También recuerda con angustia que su perro se había quedado abajo y que no pudo bajar a buscarlo. El animal consiguió ponerse a salvo subiéndose sobre un sillón.

En la calle, la escena era de desconcierto. Algunos vecinos intentaban rescatar sus vehículos, pero la fuerza de la corriente se los llevaba. Mientras tanto, una grúa acudió para sacar de la zona a las personas que trabajaban en la feria.

Tavernes, aislada

Horas después la corriente había desaparecido, pero el barro permanecía por todas partes. «Ese mismo día el agua se desalojó, pero el barro se quedó», recuerda Grau. En su casa llegaron incluso a colocar una madera en la puerta por miedo a que el agua volviera a entrar.

La riada también dejó a Tavernes aislada. El suministro eléctrico y las comunicaciones quedaron interrumpidos y la Guardia Civil tuvo que cortar los accesos a la N-332. Por su parte, la zona de la playa quedó incomunicada. La fuerza del agua derribó muros, levantó pavimentos y dejó inutilizadas numerosas infraestructuras.

Las consecuencias se prolongaron durante días. Decenas de empresas quedaron afectadas y tuvieron que interrumpir su actividad por los daños provocados por el agua. En el campo, las pérdidas también fueron importantes.

Los muebles y otros enseres, por su parte, comenzaron a acumularse en las aceras. «Toda la acera estaba llena de trastos», recuerda Grau.

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Tres décadas después, aquella inundación sigue presente en la memoria de Tavernes. No solo por los daños que provocó, sino por las imágenes que dejó. De hecho, la riada dejó una sensación que todavía perdura cada vez que las lluvias se intensifican. «Cuando llueve hay psicosis y es normal, porque el río se puede salir», reconoce Rovello.