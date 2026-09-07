La UE Tavernes de la Valldigna ya conoce a sus posibles rivales en la fase previa de la Copa del Rey 2026-2027

La UE Tavernes de la Valldigna es uno de los 20 clubes clasificados para la fase previa de la Copa del Rey 2026-2027 en calidad de campeón de La Nostra Copa 2025-2026. El premio por superar esta eliminatoria será medirse a un rival de 1ª División, excepto los cuatro que participan en la Supercopa de España. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El club vallero ya conoce a sus posibles rivales en dicha eliminatoria. La Real Federación Española de Fútbol ha establecido cuatro grupos, atendiendo a criterios de proximidad geográfica y la entidad de la Valldigna ha quedado encuadrado en el C junto a conjuntos de Andalucía, Murcia, Ceuta y Meilla.

Los adversarios de la UE Tavernes pueden ser la Unión Balompédica Lebrijana de Lebrija (Sevilla), la UD Maracena, de Maracena (Granada), el Atlético Pinatarense, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el CD Ceuta 6 de Junio y el Atlético Melilla.

Los enfrentamientos se disputarán a doble partido, con el primer encuentro en el campo del equipo que resulte extraído en primer lugar durante el sorteo. De esta eliminatoria previa saldrán los 10 clubes que accederán a la primera eliminatoria del Campeonato de España/Copa de S. M. el Rey. La ronda previa se podría disputar los sábados días 26 de septiembre y 3 de octubre.

Los grupos

En la Copa A estarán los equipos procedentes de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja; la Copa B reunirá a los representantes de Aragón, Baleares, Cataluña y Navarra; la Copa C, a los clubes de Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia; mientras que la Copa D estará integrada por los equipos de Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

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Los emparejamientos, las fechas y el orden se conocerán en un sorteo a celebrar este jueves, 10 de septiembre en la sede de la RFEF. Con motivo del sorteo, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se reunirá con los representantes de los 20 clubes clasificados para la eliminatoria previa, en un encuentro que servirá para dar la bienvenida a los protagonistas de este primer capítulo de la Copa del Rey.