La Universitat Popular de Gandia (UPG) pone en marcha su maquinaria para el nuevo curso con 45 propuestas de cursos y talleres

La Universitat Popular de Gandia se prepara para iniciar el curso con una nueva propuesta de 45 cursos y talleres pensados para llegar a toda la ciudadanía.

La regidora de Educación, Esther Sapena, acompañada de la directora de la UPG, Carol Fuster, ha anunciado que los cursos y talleres se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad desde la plaza Loreto, sede principal de la UPG donde se encuentran las oficinas de gestión, en la subsede de la UPG Raval-Benipeixcar, estrenada el curso pasado en la Avenida Rafelcofer, 24, así como también en diferentes centros cívicos y sociales ubicados a los distritos municipales del Grau, Santa Anna, Roís de Corella, Benipeixcar, Raval y República Argentina. Continúa también la colaboración de la UPG con las Escuelas Pías y la Universitat de València que ceden las aulas para las clases de fotografía y valenciano.

Con la puesta en funcionamiento de la subsede de la UPG ubicada en la antigua escoleta del Raval, la UPG podrá continuar ofreciendo dos grupos de restauración de muebles y tres grupos de cerámica. En cuanto a la restauración, los grupos se dividirán en nivel de iniciación y nivel avanzado y en cuanto a la cerámica, habrá nivel inicial, nivel avanzado y decoración cerámica. También continuarán en el espacio UPG Raval-Benipeixcar los talleres de cocina y de cultura del vino que fueron un éxito el curso pasado.

"Como novedad este curso y valorando la demanda del alumnado, la UPG ofrecerá dos grupos de bailes de salón, en niveles de iniciación y perfeccionamiento; el taller de expresión corporal, que tenía una duración de un mes y medio, será ahora un curso cuatrimestral para ofrecer una continuidad al aprendizaje y respecto de los cursos de corte y confección, se añadirá un sexto grupo que se centrará en el patronazgo y la confección de la pieza escogida, ha explicado la concejala Esther Sapena.

Este año continuarán también las clases en el Grau, haciendo llegar así la oferta de cursos de la UPG al distrito marítimo de Gandia. Allí se ofrecerá uno de los grupos de aguja de gancho que el pasado curso contó con una gran participación y también se está estudiando llevar de nuevo los bailes de salón a Benipeixcar, contribuyendo así a la dinamización de este distrito donde se han llevado a cabo acciones de mejora en diferentes espacios municipales de la zona.

Por otro lado, la regidora ha indicado que la UPG continúa su apuesta por los talleres de 10 y 20 horas, una propuesta formativa que permite introducir al alumnado en diferentes materias de actualidad al tiempo que posibilitan una mayor participación de personas , puestoque al tener una duración más corta que los cursos, se realizan varios a lo largo del cuatrimestre.

Novedades

Este año las novedades a los talleres estarán en el taller de genealogía y el taller de "encordat" artístico, interesantes propuestas que desde la UPG se espera que tengan una buena acogida.

En cuanto al resto de talleres, se harán de nuevo el de observación astronómica, entrena tu mente, teléfono móvil, Lettering e introducción a la IA. Y como no, los talleres de cocina que serán 4 de diferentes temáticas empezando por la cocina vegana, después de Navidad, croquetas y albóndigas y finalmente un taller de cocina de la Safor.

La regidora de Educación ha recordado que la Universitat Popular es un servicio municipal para toda la ciudadanía que continúa siendo un referente gracias a su capacidad de adaptación a las necesidades sociales y culturales de nuestro entorno y del momento actual y ha invitado a toda la ciudadanía a participar del programa que cada año ofrece novedades al tiempo que se conservan también aquellas disciplinas que funcionan año tras año".

Cómo, cuándo y dónde

Por su parte, Fuster ha informado que las inscripciones para este primer cuatrimestre del curso empezarán el este lunes 7 de septiembre hasta el jueves 17 y el viernes 18 a las 9:00h tendrá lugar el sorteo de plazas en las dependencias del Ayuntamiento en abierto para todo aquella persona que quiera asistir. La posterior matrícula de los cursos la podrán efectuar todas aquellas personas que hayan sido admitidas por sorteo entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. Las clases del primer cuatrimestre empezarán el lunes 19 de octubre y finalizarán el viernes 5 de febrero de 2026.

Para este primer cuatrimestre del curso la UPG ofrece un total de 32 cursos, 9 talleres de entre 10 y 20h y 3 talleres de fin de semana. Igualmente, continuarán ofreciéndose las visitas guiadas al patrimonio natural, que tienen lugar un domingo en el mes entre los meses de noviembre y febrero.

Para mayor información pueden acercarse a las oficinas de la Universitat Popular de Gandia de la plaza Loreto, 4, abiertas al público de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h y los lunes y miércoles por la tarde, de 17:00h a 19:30h.

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Pueden también contactar por teléfono al 962.959.515 o por correo electrónico upg@gandia.org así como visitar el blog universitatpopulargandia.blogspot.com y las redes sociales de la UPG de facebook e instagram.