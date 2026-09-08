Ador traslada sus pacientes a Palma de Gandia y a Villalonga por las obras de reforma de su consultorio médico
Las obras que durarán varios meses se acometen con una subvención de la Generalitat Valenciana que asciende a 142.961 euros
Ador ha conseguido una subvención de la Generalitat Valenciana para la reforma de su consultorio médico, tras varias solicitudes denegadas en los últimos años. Se trata de una ayuda de 142.961 € que servirá para renovar el inmueble situado en el nº 25 de la calle Cervantes.
Las obras de mejora implican que el consultorio de Ador tenga que cerrar durante varios meses (no se sabe cuántos pero podrían ser entre 3 y 5) en la franja de 7 a 15 horas, por lo que se ha autorizado a que los pacientes del municipio puedan pasar consulta y a hacer uso del área de enfermería en el consultorio médico de la vecina localidad de Palma de Gandia.
En Ador, sin embargo, se mantiene abierto el servicio de urgencias, que funcionará desde las tres de la tarde del día en curso a las siete de la mañana del siguiente.
No hay que olvidar que en Ador se atienden las urgencias de hasta siete localidades de la comarca como son Ador, Palma de Gandia, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Alfauir, Almiserà y Ròtova. Además, trasladar urgencias a otra población era demasiado complejo, tanto en logística como en el apartado económico.
El servicio de matrona, por otro lado, se traslada desde Palma de Gandia a Villalonga hasta que vuelva a estar operativo el consultorio de Ador y retorne todo a la normalidad.
Desde el Ayuntamiento de Ador se planteó a la Generalitat la posibilidad de habilitar otro edificio de la localidad para albergar el consultorio médico mientras duraran las obras del viejo, pero esta opción fue desestimada por cuestiones económicas y prácticas.
Salida de emergencia
Una de las actuaciones más importantes de la mejora, según destaca la alcaldesa de Ador, Manela Faus, va a ser la realización de una salida de emergencia en la fachada recayente a la calle Joan XXIII para mejorar la evacuación del local, con realización de rampa de acceso con material antideslizante. "Esta es una reivindicación de hace tiempo que ahora va a convertirse en realidad", subraya Faus.
También se contemplan otras obras como son la reforma de baños existentes, con sustitución de aparatos sanitarios y de la red de fontanería y saneamiento; renovación de aparatos de aire acondicionado existentes, ya que no se adecuan a los estándares de eficiencia energética actuales y substitución de las puertas de paso interiores, debido a que se encuentran en mal estado de conservación y algunas de ellas no cuentan con las dimensiones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Otras actuaciones
El proyecto incluye igualmente la ampliación del cuarto de la limpieza por no ajustarse a las necesidades del centro, la instalación de luminarias de emergencia, la colocación de placas de señalización de equipos de emergencia e instalador de extintor portátil de nieve carbónica, además de la revisión de la instalación eléctrica y de iluminación existente.
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