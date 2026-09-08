Alumnos de Secundaria de la Font d'en Carròs estrenarán este miércoles su 'nuevo instituto provisional' en barracones

El anterior Consell del Botànic decidió que la Font d'en Carròs fuera uno de los siete municipios valencianos que tuviera un instituto-escuela, un innovadora modalidad educativa experimental donde el alumnado puede completar la formación desde infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un mismo espacio, algo habitual en la enseñanza concertada o privada pero no tanto en la pública.

Tras la clausura de las obsoletas escuelas viejas y tres años de obras, en septiembre de 2021 la Font estrenó las nuevas instalaciones del CEIP Francesc Carròs, en una parcela en un extremo de la calle Blasco Ibáñez, con una inversión de 5,6 millones de euros.

Por lo que respecta a los alumnos de Secundaria de la Font, que en total son unos 200, siguen adscritos al IES Vall de la Safor, de Villalonga. Ya en 2021 se implantaron en la Font los cursos de primero y segundo de la ESO y progresivamente se ha ido ampliando la oferta formativa a tercero y cuarto. Durante este tiempo los alumnos y profesores de Secundaria de la Font han venido compartiendo espacio en el edificio nuevo del colegio, el primero y único que se levantó.

Todavía faltaba por construir el aulario junto al colegio que albergara el nuevo instituto de Secundaria, pero en 2023 llegó el PP y acabó cambiando el criterio: adiós a los institutos-escuela en la Comunitat Valenciana, los institutos tendrían que ubicarse en un emplazamiento separado e independiente de los colegios de Infantil y Primaria. Solo perviven dos en Castelló de la Plana.

La novedad es que este curso escolar lo harán en aulas prefabricadas, unos barracones que se instalaron en abril de 2025 pero que todavía no se habían estrenado, a la espera de las negociaciones entre el ayuntamiento y la conselleria. Están en una parcela cercana al colegio, pero con entradas independientes.

Aunque el patio es pequeño, alumnos y profesores tendrán, en general, más comodidades que los cursos anteriores, incluyendo la climatización. Pero este "instituto provisional" durará al menos cuatro o cinco cursos más, puesto que el trámite de construir el nuevo instituto apenas se ha iniciado.

El alcalde, Pablo Puig, que ha sido discreto y prudente en este asunto en aras de que, por lo menos, la Font tuviera un instituto propio, confía en que la Generalitat cumpla con su promesa de promoverlo a través del plan Edificant, delegando las competencias al ayuntamiento para agilizar su construcción. Pero por ahora ni siquiera hay proyecto constructivo.

Rehabilitar o derribar

El nuevo instituto se ubicará en la parcela de las escuelas viejas, sin cambiar su uso dotacional educativo, pero falta por decidir si esto será tras una rehabilitación integral o de nueva planta, tumbando previamente el histórico edificio que data de los años sesenta.

Ayer lunes la dirección del instituto convocó una reunión informativa en el ayuntamiento para explicar a las familias cómo funcionará el centro en este curso escolar 2026/27. Aquellos que lo deseen pueden mudarse al instituto de Villalonga, pero no es necesario, ni obligatorio, de hecho todos los alumnos de Secundaria que iniciarán el curso en la Font están empadronados en la localidad.