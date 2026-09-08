Carta abierta a un autónomo

Quisiera recordar unos datos. El número de microempresas (menos de diez trabajadores) es en España de 1,4 millones, el 40% del total de las empresas. Si se considera como tal cuando solo hay un trabajador, el número asciende a 3,1 millones sobre 3,31 millones de empresas activas.

Según Hacienda la lista de grandes morosos(deudas superiores a los 600.000 €) asciende a 5.853, con una cantidad acumulada de 15.432 millones de euros.

Se ha creado el concepto de empresario sin distinguir lo de pequeñas (micro) y grandes empresas, facilitando que uno caiga en la trampa identificándose, sin darse cuenta, con aquellos que han difundido estas creencias. Sin embargo, la realidad es que, siguiendo el rango militar, el autónomo vendría representado por el cabo primero, el suboficial más en contacto con la tropa.

Hay varias preguntas que pueden aclarar lo anterior:

¿Podría usted cambiar su coche (alta gama) cada 2-3 años?

¿Podría usted mantener un yate?

¿Sus tres hijos podrían estudiar una carrera en el extranjero o en otra comunidad autónoma distinta a la suya?

¿Podría usted proporcionarles a sus hijos un piso y un coche al emanciparse?

¿Podría hacer frente a los gastos de una enfermedad grave de un familiar directo sin el apoyo de la sanidad pública?

¿Podría sufragar los gastos de una o dos personas para atender a su padre y/o madre?

¿Podría hacer frente a sus necesidades, cuando se jubile, sin pensión?

Si su respuesta es no a una sola de las preguntas no se encuentra entre esa elite de empresarios que intenta convencerle de que le represente por ser uno de ellos. Conforme van aumentado los "noes" va bajando peldaños en la escalera en que creía encontrarse.

Ahora vamos a considerar uno de los deseos más generalizados, no pagar impuestos. A usted le están prometiendo rebajar los impuestos, pero la realidad es que en las comunidades donde gobiernan lo hacen, pero a las rentas más altas. A usted le llegarán unas rebajas de unos euros. Si ve las primeras cifras que le he proporcionado (número de microempresas) es imposible tal rebaja, pues no tendrían ni para sus “reducidos salarios”.

Los que intentan manipularle haciéndole creer que defendiéndoles a ellos se defienden a sí mismos, están muy lejos de reclamar que se resuelva esa lista de morosos, aunque con su desaparición podrían cesar los recortes en servicios públicos, lo cual esta gente no quiere que se produzca. Tenga por seguro que si usted sufre una inspección de Hacienda la cuota que le salga por lo defraudado mas la multa lo va a pagar de la forma que sea.

Si ha llegado hasta aquí me gustaría informarle de algunos datos. Según Stiglitz (Premio Nobel de Economía) el 90% de las personas que nacen pobres seguirán siéndolo toda la vida, y la única manera de salir es mediante la formación que va a dar lugar a hacerse preguntas y poder progresar.

Usted ha llegado con su esfuerzo a hacer realidad su negocio, con el que había soñado, y aunque ahora con sus planteamientos pudiera parecer de extrema derecha, creo que no lo es. En este momento (en que está leyendo) no forma parte de la masa, es una individualidad que ha podido ser convencido por las mentiras, bulos y engaños, es por lo que le pido que haga un esfuerzo dejando de lado las emociones e intente racionalizar todo lo que, a base de repetirlo y difundirlo, siendo mentira, lo han convertido en realidad.

Es obvio y conocido desde hace mucho que una mentira repetida constantemente se convierte en verdadera, continuando siendo mentira. Es palmario que el edén que prometen no es otro que aumentar el empobrecimiento de la mayoría yendo toda la riqueza a manos de unos pocos.

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Intentemos ver la manipulación para no dejar de ser uno mismo, y no un punto diluido en la masa. Si llega un momento en que se pueda encontrar dentro de un conjunto masificado, pregúntese si lo que está haciendo y gritando lo haría estando solo. No se puede tolerar a quienes mienten a sabiendas de lo que hacen para conseguir beneficios propios a costa de los engañados.