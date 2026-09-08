Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna arrancan el curso sin climatización mientras Alfauir, el Real y Rafelcofer climatizan sus colegios con fondos propios

La mayoría de colegios e institutos públicos de la Safor, especialmente las ciudades con mayor población, Gandia Oliva y Tavernes de la Valldigna, empezará este miércoles el curso escolar sin ninguno de los nuevos recursos para paliar el calor en las aulas que había previsto el Consell en el plan Edu Clima, anunciado el pasado mes de julio por el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca.

Los centros educativos tienen ingresados desde mediados de julio los fondos de la primera fase de este plan (entre 5.000 y 25.000 euros, según su tamaño) para actuaciones de urgencia. En total a la Safor le correspondieron 542.000 euros. Con este dinero pueden comprar, hasta finales de octubre, cualquier equipamiento que contribuya a paliar las altas temperaturas: ventiladores, toldos, espacios de sombra, o aparatos de aire acondicionado fijos ("splits") o portátiles, los famosos "pingüinos".

Si la nueva instalación requiere modificar la potencia del centro, o por otras causas que se justifiquen, el plazo se alargará de octubre a marzo de 2027. Sin embargo, con el parón de agosto, no ha habido tiempo material para realizar los primeros trámites. Además, el plan obliga al equipo directivo a revisar la instalación eléctrica del colegio o instituto, y a pedir tres presupuestos, someterlo a aprobación del consejo escolar y comunicarlo a los ayuntamientos.

Los ayuntamientos han colaborado, incluso en agosto, con los centros de Infantil y Primaria, sobre cuyo mantenimiento tienen competencias, pero no tienen constancia de que se hayan hecho grandes actuaciones. Así lo confirman los respectivos concejales de Educación consultados, de Gandia, Esther Sapena; Oliva, Mario Vidal, y Tavernes de la Valldigna, Encar Mifsud.

En Gandia los electricistas de la contrata municipal han pasado por todos los colegios para hacer informes preceptivos, pero poco más se ha podido hacer. "La mayoría de los centros ha optado por aparatos de climatización fijos, y eso lleva su tiempo, las empresas no han dado a basto para atender las peticiones de los centros educativos", señala Esther Sapena.

En Oliva también se han revisado las instalaciones eléctricas, pero todavía no ha llegado al ayuntamiento ninguna petición de los centros para poner "splits", explica Mario Vidal. Se da la circunstancia de que el plan Edu Clima se va a solapar con sendos proyectos que ya estaban contemplados para mejorar la eficiencia energética de dos centros antiguos, construidos en los años 60, la escuela de adultos y el CEIP Verge dels Desemparats.

En Tavernes de la Valldigna la mayoría de los colegios ya tenían climatización fija en algunas aulas, no en todas, por lo que con esta primera fase del plan Edu Clima se han pedido otros recursos, como el CEIP Sant Miquel, que instalará toldos en la parte de las aulas prefabricadas instaladas para este curso con motivo de las obras del plan Edificant. El nuevo colegio sí que tendrá aparatos fijos instalados. Ahora bien, los institutos siguen sin aire acondicionado y tirando de ventiladores.

Está previsto que el plan Edu Clima, que se ha marcado como objetivo climatizar todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, se alargue entre tres y cuatro años.

Pueblos pequeños

En cambio, y como contrapunto, ayuntamientos de municipios pequeños no tienen problemas en asumir con fondos propios el coste de la climatización de sus colegios, con menos aulas.

Algunos ejemplos listos para este inicio de curso: en Alfauir, el alcalde, José Juan Bataller, informa que el ayuntamiento ha instalado aire acondicionado en todas las aulas de la escuela. Además, la energía para el sistema llegará de placas solares "apostando así por una solución más sostenible y eficiente energéticamente". El colegio también contará con un toldo en la entrada, mientras que en la zona posterior se ha colocado una vela de sombra, y se ha creado una nueva cubierta para resguardarse de la lluvia.

Rafelcofer ha puesto en marcha en plan "Confort Educatiu". La primera media ha sido instalar tres nuevos aparatos de aire acondicionado en las aulas de 1.º, 2.º y 6.º, atendiendo la petición del claustro, que ha supuesto una inversión de 8.765 euros.