Gandia abre la inscripción para los cursos de los Centros de Convivencia para Mayores

La concejala de Gente Mayor de Gandia, Maribel Codina, presentó en rueda de prensa la nueva programación de cursos de los Centros de Convivencia para Mayores, una amplia oferta de actividades dirigida a fomentar el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar de las personas mayores de la ciudad.

Durante su intervención Codina explicó que los cuatro centros municipales —Roís de Corella, Corea, Grau y Marxuquera— volverán a ofrecer una programación muy variada adaptada a los intereses de los usuarios.

El plazo de matrícula permanecerá abierto del 7 al 25 de septiembre y se podrá realizar tanto de manera presencial como telemática. En el caso de los centros de Roís de Corella, Grau y Marxuquera, las inscripciones se podrán formalizar del 14 al 25 de septiembre.

Para las personas interesadas a participar en las actividades del Centro Social de Marxuquera, la atención presencial se realizará en horario de 9.30 a 13 horas y de 16 h a 19 h horas.

La regidora destacó que cada centro ofrecerá un total de 18 cursos diferentes, seleccionados en función de la demanda de los usuarios. Entre las actividades programadas figuran talleres de pintura, baile, memoria, estiramientos, paseos saludables, yoga y danza, entre otras propuestas que tradicionalmente registran una elevada participación.

«Son actividades que tienen una gran aceptación y que cada año cuentan con una alta demanda por parte de nuestras personas mayores», señaló Codina.

El sorteo para la adjudicación de plazas se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Ayuntamiento de Gandia, con la presencia de la secretaria municipal para garantizar la transparencia del procedimiento. Posteriormente, las listas de admitidos se publicarán el 6 de octubre.

La responsable de Gente Mayor también recuerda que toda la información relativa al proceso de inscripción y en la programación de actividades estará disponible en la página web municipal. Además, cada persona podrá solicitar hasta tres actividades mediante una única inscripción. Los cursos empezarán el 13 de octubre en los diferentes centros de convivencia de la ciudad.