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Gandia ayuda con 10.000 euros a la UPV para promocionar el Campus y captar estudiantes

La Junta de Gobierno Local aprueba las líneas fundamentales del presupuesto de 2027 y el tercer Plan Municipal de Igualdad 2026-2030

Jornada de acogida en el Campus de Gandia para alumnos de nuevo ingreso, ayer.

Jornada de acogida en el Campus de Gandia para alumnos de nuevo ingreso, ayer. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Las portavoces del Gobierno de Gandia, Balbina Sendra y Esther Sapena, comparecieron ayer ante los medios de comunicación para informar de los principales asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno Local.

En primer lugar, se aprueba una subvención de 10.000 euros a la Universitat Politècnica de València. El objetivo de esta colaboración es impulsar una estrategia de promoción y captación de estudiantes bajo el lema «Estudia en la playa de Gandia», con el fin de dar a conocer los atractivos de la ciudad entre potenciales estudiantes y contribuir a captar nuevo alumnado para el campus gandiense.

Sendra señaló factores que hacen atractivo estudiar en el Campus de Gandia de la UPV como “la calidad de vida, el entorno mediterráneo, la proximidad del mar, la oferta cultural, la seguridad y las infraestructuras, así como el precio de la vivienda y del alquiler, especialmente relevante para los estudiantes y competitivo en comparación con otras ciudades universitarias”.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó las líneas fundamentales del presupuesto para 2027. Se trata de un documento que permite avanzar en la planificación económica del ayuntamiento y que, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria, será remitido al Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Sapena informó de la aprobación del III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2026-2030. La regidora de Igualdad, Maribel Codina, presentará próximamente el contenido del plan y las principales líneas de actuación que contempla.

El documento incluye, además, un protocolo de actuaciones ante casos de acoso sexual o por razón de sexo y por motivo de identidad sexual o de género en las instalaciones deportivas municipales. Este protocolo será presentado también próximamente por el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y la regidora de Igualdad.

Vía ciclopeatonal Gandia-Oliva

Por último, el gobierno local ratificó los compromisos de mantenimiento y responsabilidad patrimonial del ayuntamiento con respecto del Camino Natural Vía Verde de la Safor, en el tramo que transcurre por el término municipal. Se trata de un itinerario de unos 7 kilómetros que conecta Gandia y Oliva, recuperado sobre parte del antiguo trazado de la línea ferroviaria Dénia-Carcaixent.

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Con esta ratificación, el Ayuntamiento de Gandia asume los compromisos que le corresponden en el tramo del camino situado dentro del término municipal, en cuanto al mantenimiento y conservación de la infraestructura como a la responsabilidad patrimonial. “De este modo, el consistorio contribuye a garantizar que esta infraestructura se mantenga en buenas condiciones y pueda continuar siendo utilizada con seguridad por la ciudadanía”, concluyó Sapena.

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