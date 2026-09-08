Gandia ya conoce a los mantenedores de sus falleras mayores. Laura Soler Aparisi será la mantenedora de la fallera mayor infantil de Gandia, Valentina Jordà Micó, mientras que Diego Rufat Melo ejercerá como mantenedor de la fallera mayor de Gandia, Lídia Marín Marzal.

La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer los nombres de las dos personas que tendrán el honor de acompañar a las máximas representantes de la fiesta durante sus presentaciones, que se celebrarán este fin de semana y que constituyen uno de los actos centrales de su reinado fallero.

Laura Soler Aparisi, nacida en Gandia el 26 de mayo de 1982, es fallera de la falla Carrer Major i Passeig. Licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València, ejerce actualmente como profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES María Enríquez de Gandia.

Su trayectoria fallera está estrechamente vinculada a su comisión y a la fiesta de la ciudad. En 1991 fue reina de la falla infantil y, un año después, formó parte de la corte de honor de la fallera mayor Infantil Elena Martí. Posteriormente, fue Reina de la Poesia en 1999 y Reina del Foc en 2001. En 2002 volvió a formar parte de la corte de honor, pero en esta ocasión de la fallera mayor Esther Maestre. Además, ha sido reina de su falla en 2006 y 2023.

A lo largo de los años también ha asumido diferentes responsabilidades dentro de su comisión. Fue delegada de fiestas en 2012 y secretaria durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2026. En 2024 y 2025 ejerció como vicesecretaria y delegada de protocolo. En 2023 fue mantenedora de la presentación de su comisión.

Su vinculación con la fiesta se extiende también al ámbito cultural. Ha formado parte durante varios años de la delegación de llibret, con una participación especialmente activa desde 2024, y actualmente continúa vinculada a esta delegación y a la comisión del centenario de la falla, donde ejerce como vicesecretaria. En 2025 recibió el Gesmil d'Or, en reconocimiento a su trayectoria fallera.

Mantenedeor de Lídia

Diego Rufat Melo, nacido en 1982 en Beniopa, cursó sus estudios en el colegio Joan Martorell y en el IES María Enríquez de Gandia. Posteriormente se diplomó en Fisioterapia por la Universitat de Vic y completó su formación con un máster en Doblaje y Locución. Actualmente trabaja en la empresa FCC. Está casado con Lara Miñana y es padre de una hija, Gal·la Rufat.

Su trayectoria fallera comenzó en la falla Sagrada Família-Corea, comisión en la que ha desempeñado diferentes responsabilidades, entre ellas las de delegado de fiestas y secretario. En 2023 y 2024 asumió la presidencia de la comisión, coincidiendo con el año en que Lídia fue Reina de la falla. En la actualidad ejerce como vicepresidente.

También ha estado vinculado a la Federació de Falles de Gandia. Formó parte de su junta ejecutiva entre 2016 y 2019 y, en 2025, ocupó el cargo de vicepresidente de Cultura.

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Su relación con la fiesta va más allá de la gestión de las comisiones. Diego está estrechamente vinculado al teatro amateur, tanto como actor como creador de obras, y ha desarrollado también una faceta literaria y comunicativa relacionada con las Fallas. A lo largo de los años ha redactado explicaciones de falla, críticas, emisiones, informativos, artículos y poemas, combinando así su participación en la fiesta con su vertiente artística y creativa.