Los huesos de la alquería andalusí de Xaresa, en Xeresa, revelan que las mujeres también trabajaban en el campo y en la producción artesanal

La alquería andalusí de Xaresa, en Xeresa, continúa aportando información sobre cómo era la vida en las comunidades rurales de época islámica medieval. Este asentamiento estuvo ocupado desde la segunda mitad del siglo X hasta la conquista cristiana de 1239 y las excavaciones realizadas en el yacimiento han permitido localizar varias viviendas, un pequeño alfar, una noria y una maqbara o cementerio islámico con alrededor de 200 individuos.

Ahora, el análisis de una parte de estos restos humanos ha permitido conocer con mayor detalle cómo vivían, trabajaban y se cuidaban los habitantes de esta comunidad campesina. El arqueólogo gandiense y científico titular de la Escuela de Estudios Árabes de Granada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEA-CSIC), Joan Negre; la osteoarqueóloga independiente Sheyla Sancho y el investigador de la Universidad de Granada Marcos García han estudiado 35 esqueletos recuperados en Xaresa (18 hombres, 12 mujeres y cinco individuos cuyo sexo no pudo determinarse).

El estudio, que se recoge en «Roles ocultados. Una lectura osteoarqueológica sobre nutrición, salud y cuidados en una comunidad campesina del Šarq al-Andalus», publicado en la revista Arqueología y Territorio Medieval de la Universidad de Jaén, permite poner rostro a la vida cotidiana de quienes habitaron Xaresa hace siglos. A través de un análisis bioantropológico y de diferentes estudios genéticos e isotópicos, los investigadores han podido reconstruir aspectos como la edad y el sexo de los individuos, las enfermedades que padecieron, las huellas que dejó el trabajo físico en sus cuerpos o la calidad y composición de su dieta.

Los restos óseos también ofrecen información sobre la organización de la propia comunidad y permiten analizar cómo se distribuían las tareas en función del género y la edad. En particular, los investigadores ponen el foco en las "actividades de mantenimiento", que incluyen los cuidados, la alimentación y todas aquellas labores necesarias para sostener la vida cotidiana.

Los resultados cuestionan la idea de una división del trabajo estrictamente diferenciada entre hombres y mujeres. Los análisis sugieren que ambos sexos participaron en distintas actividades necesarias para el funcionamiento de la comunidad.

En el caso de los hombres, los investigadores observaron, en términos generales, una mayor robustez y una mayor presencia de lesiones asociadas a esfuerzos físicos intensos, especialmente en la columna vertebral y las extremidades superiores.

Las actividades relacionadas con la producción textil constituían uno de los principales ámbitos de trabajo dentro de la esfera femenina. / Giuseppe Berardi, Joan Negre, José María Moreno-Narganes.

Entre las mujeres, por su parte, se identificaron modificaciones óseas compatibles con actividades repetitivas que implicaban especialmente los hombros y la pelvis, que se podrían relacionar con tareas como el transporte de cargas, el trabajo agrícola, el procesamiento de alimentos y otras labores domésticas físicamente exigentes.

Estos indicios llevan a los autores a plantear que la división del trabajo en Xaresa no era tan rígida como podría sugerir la documentación histórica. Según el estudio, hombres y mujeres, de diferentes edades, habrían participado en actividades agrícolas y artesanales, como la producción de cereales, el cuidado del ganado, la fabricación de cerámica y la producción textil.

Por lo tanto, el análisis apunta a una participación más amplia de las mujeres en las tareas productivas de la comunidad y cuestiona que su papel se limitara exclusivamente al ámbito doméstico.

Una comunidad que también cuidaba

Los restos humanos también han permitido detectar indicios de la existencia de redes de apoyo y cuidados dentro de la comunidad. El estudio distingue entre los cuidados curativos, destinados a recuperar la salud, y los cuidados sustitutivos, orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas que ya no podían valerse completamente por sí mismas.

La curación de fracturas, el tratamiento de enfermedades dentales y la adaptación de la alimentación de personas con dificultades para masticar son algunos de los indicios que apuntan a que determinados individuos necesitaron la ayuda de otros para superar enfermedades, lesiones o limitaciones físicas.

Uno de los casos más significativos, como se expone, es el de un hombre de unos 60 años que había perdido 16 dientes y presentaba numerosas alteraciones óseas, problemas articulares y lesiones en distintas partes del cuerpo. Su estado habría limitado considerablemente su capacidad para trabajar y alimentarse por sí mismo durante los últimos años de vida.

Los investigadores consideran que este individuo necesitó cuidados específicos por parte de su familia, tanto sanitarios como asistenciales. A partir del contexto histórico y social de la época, los expertos plantean además que probablemente una o varias mujeres de su entorno cercano pudieron asumir buena parte de estas tareas de cuidado.

Entre los hallazgos destaca también la elevada presencia de problemas degenerativos en la columna vertebral. Los investigadores detectaron alteraciones compatibles con artrosis vertebral en 14 de los 35 individuos analizados, es decir, el 40 % de la muestra,y con una incidencia mayor entre hombres.

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El estudio también ha identificado caries, pérdida de dientes en vida, enfermedades periodontales, abscesos, lesiones relacionadas con déficits metabólicos, anomalías congénitas y traumatismos que habían cicatrizado. Así, la presencia de lesiones cicatrizadas constituye una evidencia de que algunos habitantes de Xaresa lograron sobrevivir a accidentes o traumatismos y, en determinados casos, pudieron recibir asistencia durante su recuperación.