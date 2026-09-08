Llega a Oliva la Fira de les Súper Rebaixes

El Centre Polivalent de Oliva acogerá este sábado y domingo, 12 y 13 de septiembre, Fira de les Súper Rebaixes, organizada por la Concejalía de Comercio y la Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO). Un total de 19 comercios locales ofrecerán a los visitantes productos actuales de máxima calidad con grandes descuentos, en horario 10 h a 14 h y de 16.30 h a 20 h.

Se podrá encontrar moda para adultos y niños, ropa interior, estética, decoración, deporte, floristería, joyería, miel, productos para el hogar y otras propuestas del comercio local. Una selección pensada para todas las edades y gustos, con la calidad, la variedad y la proximidad como señas de identidad.

La feria contará, como en pasadas ediciones, con la venta de "euracos". Cada cliente obtendrá 30 "euracos" por 20 euros, obteniendo por tanto un descuento directo de 10 euros. Los "euracos" se podrán gastar en cualquier comercio de la feria durante el fin de semana.

Además, como cada año, la feria contará con un programa de actividades y talleres para toda la familia. Tanto sábado 12 como domingo 13, de 13 h a 14 h, Sea Flor impartirá el taller de floristería ‘Monta tu propio centro de mesa’, una actividad en que los participantes podrán descubrir de manera práctica como crear su propia composición floral.

El sábado 12 a las 17 h, será el turno de la magia con un taller a cargo de Xavi Requena, pensado para sorprender y divertir el público asistente. El domingo 13 a las 12 h, los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos a cargo de Pàgina 3, completando así una programación que combina comercio, ocio y actividades familiares.

También habrá espacio para el ocio y el descanso, con servicio de cafetería para poder hacer una pausa entre compra y compra y disfrutar de la feria durante todo el fin de semana.

Los comercios participantes en esta edición son los siguientes: Intima, La Ventanita de Mis Niños, Mavi Robes, Estètica Bella Mapi, Rafael Moda, Nadons, Coqueta, Paelleros Roger, La Joia, Miel Meleca, La Tenda de Maria Rosa, Siga Flor, Inma Savall, La Vila Muebles y Decoración, Medes Sport, Cache, Atypical y Gauss.

El presidente de ACCO, David Moratal, señaló que es una cita muy esperada tanto por los comercios como por la ciudadanía. "Es un fin de semana para comprar, descubrir todo el que ofrece nuestro comercio local y, al mismo tiempo, disfrutar en familia. En esta edición volvemos con grandes descuentos y una programación de talleres y actividades pensada para que el Centre Polivalente tenga vida durante todo el fin de semana".

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Por su parte, la concejala de Comercio, Teresa Tur, considera de que la feria "es siempre una gran oportunidad para prepararnos para el otoño y para el inicio del nuevo curso escolar, desde el ayuntamiento continuamos apostando por el comercio de proximidad, con productos de calidad, un trato personalizado y con los descuentos".