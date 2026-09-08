Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard

Final feliz en el caso de la mujer desaparecida en Bellreguard a la que su familia estaba buscando en las últimas jornadas. Se trata de María Francisca Peiró Muñoz "Fani", una chica de 48 años con diversidad funcional a la que se le perdió la pista durante la jornada del lunes.

Este martes, afortunadamente, han dado con ella. Ha sido el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, quien de manera fortuita la ha encontrado a las 11.45 horas.

El encuentro se ha producido cuando el alcalde se dirigía al ayuntamiento y ha visto como Fani salía de un lateral del edificio. Ruiz la ha llamado y ella ha respondido.

Todo controlado

Le ha dicho que la estaban buscando y enseguida el alcalde ha contactado con la Policía Local para informarles de lo ocurrido y posteriormente los agentes han hecho lo propio con la Guardia Civil. Fani se encuentra en buen estado y ya ha vuelto con su familia, que había presentado denuncia de su ausencia.

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La alerta sobre Fani se hizo pública a través de Auna Inclusió que el lunes lanzó un mensaje de SOS a través de sus redes sociales, solicitando ayuda para encontrar a la mujer.