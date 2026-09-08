Oliva amplía su proyecto de baloncesto inclusivo: "Aquí, todos caben, todos juegan, todos suman"

El Club Bàsquet Oliva inició con el auspicio de Caixa Popular un proyecto de deporte inclusivo para personas adultas. "Basquet X a Tots" arrancó en la temporada 2023-2024, pero tomó fuerza un año después. Mari Carmen Cantus, técnica del CB Oliva, trabaja en Educación Especial y fue quien le propuso al también entrenador del CB Oliva, Aarón Gómez, crear unos entrenes semanales en los que personas con diversidad funcional pudieran sentirse entre iguales con un balón de baloncesto en las manos. La Fundación Asmisaf (llamada ahora Auna Inclusió) se ofreció a transportar a algunos de sus usuarios a los entrenamientos. Y así, un día a la semana, adolescentes y mayores con discapacidad empezaron a ejercitarse en el Pabellón Municipal de Oliva.

El programa funciona con éxito porque arrancó con una persona y ahora ya hay un grupo de unas treinta adultas que entrena e, incluso, participa en una competición de liga de baloncesto contra clubes de otras comarcas, organizada por la Asociación Deporte Inclusivo Valencia.

Ahora, el Club Bàsquet Oliva y Caixa Popular amplían su oferta de baloncesto inclusivo y abren las puertas a niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 14, que tengan algún tipo de discapacidades físicas o / e intelectuales.

Los niños y niñas que quieran apuntarse pueden contactar con algún representante del Club Bàsquet Oliva en el Pabellón o Polideportivo Municipal de Oliva. Se puede contactar también a través del teléfono 605 96 11 17. La iniciativa es total y absolutamente gratuita, tanto los entrenamientos como la equipación.

El CB Oliva, que ya cuenta con tres menores que ya formaron parte del plan en la pasada temporada, divulgará este programa de deporte inclusivo en los colegios de la ciudad y la comarca, sobre todo en aquellos que tengan alumnos con discapacidades.

De coordinador de esta iniciativa continúa Óscar Roca, técnico del CB Oliva, quien explica que el club olivense "quiere ofrecer a los más pequeños un espacio donde pueda jugar, aprender, divertirse, hacer amigos y sentirse parte de un equipo".

Un lugar con alma

Se trata, añade el coordinador de la actividad, de crear un lugar "donde las capacidades sean protagonistas y en el que nadie sienta que el deporte y, en particular, el baloncesto, no es para él".

En este proyecto, insiste Roca, "todos tienen un lugar, todos juegan, todos suman. Juntos hacemos un deporte (baloncesto) más humano".

El Club Bàsquet Oliva invita a sumarse al proyecto a aquellas familias que tengan hijos o hijas con discapacidades o que conozcan a niños y niñas que pueden estar interesados en formar parte del mismo.

Óscar Roca pone en valor la labor de los entrenadores responsables de la sección inclusiva, Mari Carmen Cantus y Aarón Gómez, porque "sin ellos, nada sería posible. Son los responsables de que este proyecto sea una realidad",

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El coordinador también destaca la inestimable colaboración de jugadores y jugadoras del club, que ejercen de voluntarios, y de las familias y cuidadores de las personas con discapacidades que "son los que siempre están pendientes de ellas y les facilitan una actividad de inclusión como es el deporte".