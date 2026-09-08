Oliva, Barx y Miramar registran un agosto hasta 2,8 grados más cálido de lo normal

Agosto ha estado marcado por las altas temperaturas, los episodios de alerta y la activación de medidas extraordinarias por parte de los distintos ayuntamientos para reforzar la seguridad y proteger a vecinos, vecinas y visitantes frente a los efectos del calor. Piscinas gratuitas, suspensión de actividades al aire libre o la puesta en marcha de refugios climáticos han sido algunas de las actuaciones adoptadas durante las jornadas más calurosas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha definido agosto, a través de su informe mensual, como un mes extremadamente cálido y pluviométricamente normal en la Comunitat Valenciana. De hecho, se trata del agosto más cálido desde que existen registros.

La temperatura media en el conjunto del territorio valenciano se situó en 26,5 grados. Durante la primera quincena del mes, los termómetros permanecieron de forma persistente entre dos y tres grados por encima de los valores normales. AEMET destaca que este periodo estuvo marcado por la estabilidad atmosférica, el viento flojo, brisas muy débiles y una elevada humedad en el litoral, unas condiciones que acentuaron la sensación térmica y propiciaron temperaturas mínimas muy altas y un intenso bochorno tanto durante el día como por la noche.

La Safor no se ha librado de este episodio de calor. Según el balance térmico de agosto, la estación situada en la playa de Rabdells, en Oliva, registró una temperatura media de 28,5 grados, lo que supone una anomalía positiva de 2,8 grados respecto a la referencia climática del periodo 1991-2020, con 25,7 grados. En este sentido, Oliva se encuentra entre las localidades con una mayor anomalía térmica registrada durante el mes de agosto, con una temperatura media casi tres grados superior a la habitual para esta época del año.

La situación ha sido similar en Barx, donde la anomalía térmica alcanzó los 2,7 grados respecto a la referencia climática. Durante agosto, la localidad registró una temperatura media de 27,5 grados, frente a los 24,8 grados correspondientes al promedio del periodo 1991-2020.

Miramar, por su parte, registró una diferencia superior a los dos grados. En este caso, la temperatura media alcanzó los 29,1 grados, frente a los 26,8 grados de referencia, lo que supone una anomalía positiva de 2,3 grados.

Lluvias

La AEMET, por su parte, califica el mes como pluviométricamente normal, aunque señala que las lluvias se concentraron principalmente en episodios tormentosos de corta duración, lo que ha provocado diferencias significativas entre unas zonas y otras de la comarca.

En el balance pluviométrico, actualizado a 3 de septiembre de 2026, se recoge que la Drova, en Barx, fue uno de los puntos de la comarca que registró una mayor cantidad de lluvia, con 52,7 litros por metro cuadrado acumulados durante agosto, frente a los 38,4 l/m² de referencia climática. Esto supone una anomalía positiva del 37 %.

También en Barx se superaron los valores habituales, con 45,6 l/m², frente a los 37,9 l/m² correspondientes al promedio de referencia, un 20 % más de precipitaciones.

En el resto de puntos analizados, sin embargo, el balance fue deficitario. Xeresa acumuló 32,8 l/m², frente a los 44,8 l/m² habituales, lo que supone un 27 % menos. En Miramar se registraron 29 l/m², un 14 % por debajo de los 33,6 l/m² de referencia.

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El déficit fue todavía mayor en Gandia, donde se acumularon 24,1 l/m², frente a los 33,8 l/m² habituales, un 24 % menos. En Oliva, las precipitaciones alcanzaron únicamente los 22,3 l/m², frente a los 38,8 l/m² de referencia, lo que supone un descenso del 43 %.