La oposición de Xeraco se suma a la movilización vecinal para humanizar la N-332: “La carretera no puede dividir el pueblo ni poner en riesgo nuestra seguridad”

Si todos los grupos políticos de Xeraco aprobaron por unanimidad a finales de junio de 2025 una moción para instar al Ministerio de Transportes a ejecutar el proyecto de humanización de la travesía de la N-332, ahora vuelven a unirse para apoyar a sus vecinos y vecinas en la concentración convocada para este jueves, 10 de septiembre, a las 18 horas.

Como avanzó este diario, los residentes se movilizarán para reclamar mayores medidas de seguridad y evitar que se produzcan nuevos accidentes. La concentración llega semanas después del último siniestro, registrado el pasado 19 de agosto, y que eleva a doce los accidentes ocurridos en esta carretera durante 2026.

El Ayuntamiento de Xeraco ya manifestó su voluntad de respaldar a los vecinos tras años de parálisis. Ahora, los grupos de la oposición también han anunciado que se sumarán a la movilización.

Compromís per Xeraco ha explicado a través de un comunicado que «estaremos siempre al lado de nuestros vecinos. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo». La formación nacionalista reclama «una solución definitiva a los problemas de la travesía de la N-332, una carretera que no puede seguir dividiendo nuestro pueblo ni poniendo en riesgo la seguridad del vecindario».

En este sentido, Compromís considera que Xeraco «merece una travesía más segura, más accesible y pensada para las personas» y recuerda que ha defendido esta reivindicación en las instituciones. «Seguiremos insistiendo donde haga falta hasta que el Ministerio de Transportes actúe, ya que la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo no pueden esperar más», señala.

El PSPV-PSOE de Xeraco también se sumará a la concentración y hace suya la reivindicación. Los socialistas recuerdan que durante sus gobiernos consiguieron que se aprobara el proyecto de la variante de Xeraco, anunciado por el Ministerio de Fomento en el año 2000 y que contemplaba una actuación de 2,8 kilómetros, aunque finalmente nunca llegó a licitarse. «La puntilla la puso Rajoy al eliminar la variante de los presupuestos del Estado», lamentan.

No obstante, el PSPV celebra que «vuelva a ser un gobierno socialista el que incluye una solución para Xeraco en los proyectos de humanización de travesías».

El proyecto de humanización comenzó a tramitarse en julio de 2021, cuando la Dirección General de Carreteras aprobó la Orden de Estudio para su redacción. A finales de ese mismo año, los trabajos ya se encontraban en fase de redacción. Posteriormente, en mayo de 2024, el Ministerio de Transportes aprobó el proyecto para humanizar 1,3 kilómetros de la travesía, con un presupuesto de 977.531 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la construcción de dos rotondas para facilitar los accesos al casco urbano y, al mismo tiempo, reducir la velocidad de los vehículos en esta vía, limitada a 50 kilómetros por hora.

El propio PSPV se ha puesto en contacto con el ministerio para conocer el estado de la actuación y asegura que el proyecto «está aprobado, pero, por cuestiones presupuestarias, se encuentra pendiente de licitación».

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Pese a respaldar la concentración y el proyecto de humanización, los socialistas mantienen que «la mejor solución es la variante».