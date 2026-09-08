Reconocimiento a Antonio Climent "Misteri": el pabellón municipal de halterofilia de Gandia por el que tanto luchó llevará su nombre

El Ayuntamiento de Gandia propone que el actual pabellón municipal de halterofilia, ubicado en el polideportivo pase a denominarse oficialmente Pabellón Municipal de Halterofilia Antonio Climent Donet, "Misteri", en reconocimiento póstumo a una de las figuras más relevantes en la historia del deporte en la ciudad.

Antonio Climent Donet, "Misteri" (1927-2016) fue todo un referente en el deporte de Gandia, la comarca de la Safor e, incluso, en la Comunitat Valenciana.

En su vida destacó por su vinculación a la halterofilia, ya que fue el fundador e impulsor del actual Atlético Club Gandia allá por el año 1957 del siglo pasado, después de haber practicado el boxeo, el atletismo y la lucha libre.

En la halterofilia llegó a ser campeón de España y después ejerció de entrenador y presidente de la entidad, pero también de juez en las competiciones.

De su vida personal se le reconoce porque fue el propietario del antiguo Bar Misteri en la plaza del Prado de Gandia y de la Sala de Fiestas Gesmil en el paseo de les Germanies de la ciudad.

Fallece a los 89 años

Antonio Climent Donet, "Misteri" nace el 11 de septiembre de 1927 y fallece el 9 de marzo de 2016.

Inicia su vida deportiva en 1944 en la práctica del boxeo, disciplina en la que debuta como aficionado ese mismo año llegando a conseguir el título de campeón provincial y el subcampeonato de Levante el año siguiente.

El boxeo lo compagina con la práctica del atletismo, acreditando buenos resultados en carreras y saltos (400 metros lisos y longitud). Pero donde más cómodo se siente es en la práctica de la lucha libre, situándose entre los mejores especialistas valencianos de la época.

En 1955 se da a conocer por primera vez la halterofilia en Gandia gracias a Antonio Climent Donet, "Misteri", siendo pionero también en la Comunitat Valenciana.

Climent arranca su vida deportiva como autodidacta, pero con el paso de los años iría adquiriendo una formación profesional que le condujo a una carrera exitosa como deportista y entrenador.

Como deportista debuta el 8 de noviembre de 1957 en una toma de marcas clasificatoria para el Campeonato de España en Gandia. Sus marcas fueron siempre récords, ya que fue el primer levantador en la categoría pesado ligero de 90 kg en la Comunitat Valenciana.

Fue campeón regional desde 1958 hasta 1969, campeón de España en los años 1963 y 1965, así como varias veces subcampeón de España en la misma década. Su última competición fue en 1978 con más de 50 años cumplidos.

Como directivo fue fundador el Atlético Club Gandia de Halterofilia en el año 1957 y también ejerció de juez arbitro y entrenador.

En calidad de entrenador es cuando consigue llevar al club gandiense a lo más alto con infinidad de éxitos hasta el final de su trayectoria en la década de los 90 en todos los campeonatos.

Los y las halteras a los que entrenó lograron muchos de puestos de honor, tanto individuales como por equipos, siendo el éxito más significativo la consecución del título de campeones de la Copa del Rey en 1992, arrebatando la hegemonía al Sevilla FC que, además, era el club anfitrión y organizador.

Entrenador del olímpico Ibáñez

En el ámbito internacional no fue menos su aportación a la halterofilia gandiense, logrando nutrir a la selección española de numerosos deportistas que participaron en competiciones internacionales, campeonatos de Europa, Mundiales, Juegos del Mediterráneo, campeonatos de la Comunidad Europea (CCE) y Juegos Olímpicos, en este último caso con José Andrés Ibáñez de protagonista tras su participación en Seúl-88 y Barcelona-92.

Joaquín Selfa, Francisco de Borja Climent, José Andrés Ibáñez, Ramón Signes, Antonio Escrivá, David Moreno, María Dolores Sotoca, María Dolores Martínez o Pilar Cortés son algunos y algunas de los y las deportistas más sobresalientes a los que preparó y dirigió con éxito.

Antonio Climent Donet, "Misteri" también desempeñó el cargo de presidente de la Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana durante una legislatura sin dejar de lado la dirección del Atlético Gandia, club al que siempre dedicó su esfuerzo y dedicación.

Tal fue su legado al deporte y, más concretamente al de la halterofilia, que desde hace varios años se disputa un trofeo de esta disciplina de ámbito nacional con su nombre.

Interior del remozado pabellón municipal de halterofilia de Gandia / Àlex Oltra

Fue el impulsor de la iniciativa que después culminaría en la construcción del Pabellón Municipal de Halterofilia de Gandia. La instalación está considerada como una de las mejores de España. Gracias a su empeño, el proyecto se pudo hacer realidad.

Por todos estos motivos, por su aportación en general al mundo del deporte y para honrar su memoria y mantenerla viva, el Atlético Club Gandia solicitó en su día al Ayuntamiento de Gandia que el Pabellón Municipal de Halterofilia lleve el nombre de Antonio Climent Donet "Misteri".

Apoyo unánime

La propuesta ha recibido el apoyo unánime del Consell Municipal d'Esports, además de los informes favorables de los órganos municipales competentes.

El regidor delegado de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado que esta propuesta supone un acto de justicia y gratitud hacia una persona que dedicó gran parte de su vida a impulsar la halterofilia y a formar generaciones de deportistas en nuestra ciudad".

La propuesta de rotulación se enmarca en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, que contempla la denominación de edificios públicos como reconocimiento a personas que hayan prestado servicios extraordinarios o realizado aportaciones destacadas en la ciudad.

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Una vez completada la tramitación administrativa, la propuesta será elevada para su aprobación definitiva con el objetivo que el pabellón municipal perpetúo el nombre de quien fue una figura imprescindible para el desarrollo y la consolidación de la halterofilia en Gandia.