Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

Más de un centenar de chefs y profesionales de la gastronomía de toda Europa han podido conocer y degustar el tradicional "cremaet" de Xeraco durante la asamblea de Euro-Toques, donde han estado presentes el alcalde de la localidad, Avelino Mascarell, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó . El municipio ha estado representado en este encuentro de la mano de Casa Carol Platja Xeraco, finalista del Fiescrem, y con la colaboración de Cafés Climent y Destilerías Pla.

La iniciativa ha servido, como señalan desde el consistorio, para poner en valor una tradición estrechamente ligada a la cultura valenciana y para reivindicar el producto local, la hostelería y la gastronomía de Xeraco ante profesionales del sector. Una muestra más de que el cremaet no es solo una bebida, sino también parte de la identidad y las tradiciones de la localidad.