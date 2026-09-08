Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio PolopAviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

Vaivén

Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

La asamblea de Euro-Toques pone en valor una tradición estrechamente ligada a la cultura valenciana

Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

Ajuntament de Xeraco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Gandia

Más de un centenar de chefs y profesionales de la gastronomía de toda Europa han podido conocer y degustar el tradicional "cremaet" de Xeraco durante la asamblea de Euro-Toques, donde han estado presentes el alcalde de la localidad, Avelino Mascarell, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó . El municipio ha estado representado en este encuentro de la mano de Casa Carol Platja Xeraco, finalista del Fiescrem, y con la colaboración de Cafés Climent y Destilerías Pla.

La iniciativa ha servido, como señalan desde el consistorio, para poner en valor una tradición estrechamente ligada a la cultura valenciana y para reivindicar el producto local, la hostelería y la gastronomía de Xeraco ante profesionales del sector. Una muestra más de que el cremaet no es solo una bebida, sino también parte de la identidad y las tradiciones de la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia
  2. La Safor se divide ante la concentración de la FEMP por Ceuta: Oliva se suma, Gandia prepara un acto propio y Compromís en Tavernes se desmarca
  3. La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
  4. Tensión en Tavernes de la Valldigna durante la concentración por Ceuta con reproches a concejales del gobierno
  5. Los profesores de Gandia, Oliva y Tavernes abogan por continuar en la lucha 'de una manera reflexiva y coordinada para no tener tanto desgaste como en la huelga
  6. Casi 1.200 firmas respaldan a los chiringuitos de Oliva ante las 'trabas burocráticas y normativas desproporcionadas
  7. Tres décadas de la gran inundación de Tavernes de la Valldigna: 'Impresionaba ver troncos y coches de la feria arrastrados por el agua
  8. Accidente en la CV-670 en Oliva: Los bomberos excarcelan a dos ocupantes atrapados en un vehículo

La oposición de Xeraco se suma a la movilización vecinal para humanizar la N-332: “La carretera no puede dividir el pueblo ni poner en riesgo nuestra seguridad”

La oposición de Xeraco se suma a la movilización vecinal para humanizar la N-332: “La carretera no puede dividir el pueblo ni poner en riesgo nuestra seguridad”

Reconocimiento a Antonio Climent "Misteri": el pabellón municipal de halterofilia de Gandia por el que tanto luchó llevará su nombre

Reconocimiento a Antonio Climent "Misteri": el pabellón municipal de halterofilia de Gandia por el que tanto luchó llevará su nombre

Los huesos de la alquería andalusí de Xaresa, en Xeresa, revelan que las mujeres también trabajaban en el campo y en la producción artesanal

Los huesos de la alquería andalusí de Xaresa, en Xeresa, revelan que las mujeres también trabajaban en el campo y en la producción artesanal

Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

Xeraco lleva su 'cremaet' a la élite de la gastronomía europea

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard

Gandia ayuda con 10.000 euros a la UPV para promocionar el Campus y captar estudiantes

Gandia ayuda con 10.000 euros a la UPV para promocionar el Campus y captar estudiantes

Ador traslada sus pacientes a Palma de Gandia y a Villalonga por las obras de reforma de su consultorio médico

Ador traslada sus pacientes a Palma de Gandia y a Villalonga por las obras de reforma de su consultorio médico

Llega a Oliva la Fira de les Súper Rebaixes

Llega a Oliva la Fira de les Súper Rebaixes
Tracking Pixel Contents