Las últimas palabras que escuché de mi madre fueron un susurro repetitivo, casi inaudible: «Ahora y en la hora de nuestra muerte…». Había sufrido un ictus y yacía en una camilla, suspendida en el umbral donde la vida empieza a retirarse. Aunque sobrevivió a aquel instante, nunca volvió a hablar. Tampoco supimos si aún nos escuchaba. Aquella oración incompleta quedó grabada como un murmullo que no explica y no deja de acompañarme.

Hace poco reencontré esa frase en el título de un libro de Héctor Abad Faciolince: Ahora y en la hora. Al verlo, regresó la imagen de mi madre repitiéndola mientras aún podía hablar: sosteniéndose en ella. El libro es una crónica desde ese límite donde la vida y la muerte parecen depender del azar y donde el lenguaje se reduce a lo imprescindible.

En junio de 2023, Abad viajó a Ucrania para participar en una feria del libro y apoyar la iniciativa «¡Aguanta Ucrania!», impulsada por el diplomático colombiano Sergio Jaramillo para despertar en Latinoamérica la solidaridad con el país. Apenas recuperado de una operación de corazón, viajó con Jaramillo y otros acompañantes hasta el Donbás, cerca del frente. Los guiaba Victoria Amelina, escritora ucraniana de treinta y siete años que, desde la invasión rusa, había dejado de lado su propia literatura para investigar y documentar los crímenes de guerra. Recogía las huellas de una guerra que algún día debería ser contada y juzgada.

El último día, en Kramatorsk, el grupo se sentó a cenar en una pizzería. Un misil ruso Iskander alcanzó el local. Abad sobrevivió. Jaramillo y otros resultaron heridos. Amelina murió días después. La invasión rusa no es una abstracción: es una guerra de agresión que ha llevado la muerte a ciudades donde la gente intenta seguir viviendo. Aquella noche llegó hasta una mesa donde unos escritores cenaban. Y no fue un hecho aislado: solo en el pasado agosto, los ataques rusos con misiles y drones dejaron cientos de civiles muertos en Ucrania.

La escena concentra la lógica incomprensible del azar. Una mesa, unos minutos, una explosión. Unos sobreviven y otros no. Abad se encuentra ante una pregunta sin respuesta: por qué él está vivo y Victoria no. Quizá su libro nace de la necesidad de impedir que esa muerte quede entregada al azar. Contar lo ocurrido es evitar que la víctima desaparezca dos veces: bajo el misil y bajo el olvido.

Victoria Amelina había comprendido algo que está en el centro de la crónica: que recordar también puede ser resistencia. Había recuperado, entre otros documentos, el diario enterrado del escritor Volodímir Vakulenko, asesinado tras su secuestro por los invasores. Su trabajo era conservar las palabras que la guerra quería destruir. Murió precisamente mientras ayudaba a contarlas.

Al cerrar el libro de Abad Faciolince, volví a mi madre. Durante años pensé en aquella oración incompleta como en su despedida. Ahora me parece que quizá no era solo eso. Tal vez era su manera de permanecer, de aferrarse a una frase conocida cuando todo comenzaba a desvanecerse. Y quizá por eso sigo recordándola: porque no terminó de decirla. Creo que no hablaba para los que allí estábamos, sino que se dirigía a su Madre del Cielo. Aquellas palabras quedaron suspendidas y, muchos años después, regresaron desde un libro escrito al otro lado de Europa, en medio de una guerra.

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Entre aquel hospital y Kramatorsk hay una distancia enorme. También hay un hilo. En ambos lugares la muerte aparece de manera distinta —lenta en uno, súbita en el otro— y deja la misma pregunta sin respuesta: ¿Qué hacemos los que seguimos aquí con la vida que nos ha quedado? Quizá escribir sea intentar que algo —una voz, una frase, un nombre— permanezca al otro lado de la hora. Ahora y en la hora.