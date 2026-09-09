Las dos candidatas al PSPV de Oliva, bajo la Mare de Déu del Rebollet

Oliva ha celebrado estos días sus fiestas grandes, que culminaron ayer con la celebración de la festividad de la Mare de Déu del Rebollet, patrona de la ciudad. La procesión dejó una imagen curiosa, ya que las dos candidatas a liderar el PSPV de Oliva, Ana Morell y Araceli Sansaloni, posaron juntas bajo la imagen de la patrona.

La fotografía fue compartida por la propia Morell en sus redes sociales, dentro de un álbum sobre las fiestas, acompañado de un mensaje que compartió la presidenta de las Fiestas del Rebollet 2026 durante las fiestas.

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«En tiempos convulsos apreciamos todavía más las palabras de Helena. Palabras de cariño, de hermandad y de recordar que la humanidad necesita de buenas personas», escribió Morell junto a las imágenes.