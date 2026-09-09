El curso empieza con alumnos en barracones en la Font d'en Carròs y Tavernes de la Valldigna y centros recién reformados en Oliva y Gandia

Un total de 808.000 alumnos y 84.000 docentes de la Comunitat Valenciana empezaron este miércoles el curso escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, en todos los niveles, Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En la Safor el curso se ha abierto con normalidad, sin olvidar las reivindicaciones del profesorado de la pública. Respecto de las infraestructuras, en general están en buen estado; todos los ayuntamientos se han esmerado en el mantenimiento de los colegios, donde tienen competencias, y buena parte sigue desplegando obras pendientes del plan Edificant.

Ahora bien, todavía se ven aulas prefabricadas, no por saturación de alumnos, sino porque existe un proyecto o la intención de construir una dotación nueva.

Es el caso de la Font d'en Carròs, donde cerca de 200 estudiantes de Secundaria estrenan en una parcela anexa al colegio los barracones de su "instituto", que ya no será un "instituto-escuela", sino un centro independiente en la parcela de las escuelas viejas. Sin embargo, todavía falta por definir qué hacer con el antiguo colegio, si rehabilitarlo para el instituto o derribarlo, e iniciar los trámites para redactar el proyecto del nuevo instituto, por lo que estas aulas prefabricadas se quedarán "provisionalmente" al menos cuatro o cinco años.

CEIP Sant Miquel en Tavernes. / Saray Fajardo

En Tavernes de la Valldigna se han instalado barracones en el CEIP Sant Miquel donde impartirán clase todos los alumnos mientras se acomete la reforma y ampliación de las instalaciones, una actuación que cuenta con una inversión de 5,97 millones de euros.

En la ciudad vallera el curso empieza con 3.106 alumnos. De ellos, 422 pertenecen a Infantil; 901 a Primaria; 933 a Secundaria; 280 a Bachillerato y 570 estudian en ciclos formativos.

Oliva

Por el contrario, en Oliva hay alumnos que han vuelto a centros educativos con reformas del plan Edificant recién acabadas. Es el caso del CEIP Alfadalí y el IES Gregori Maians. El CEIP Alfadalí cuenta con un aulario de Infantil nuevo, se han remodelado las antiguas clases de Primaria, nuevo gimnasio y pistas exteriores. El IES Gregori Maians tiene un nuevo y flamante gimnasio necesario para poder satisfacer toda la demanda del alumnado de ESO, Bachillerato y de las familias profesionales de la Actividad Física y del Deporte.

Además, el Conservatorio Profesional de Música Josep Climent dispondrá de su nuevo aulario antes de que finalice este mes.

Oliva. / Levante-EMV

En Oliva el curso empieza para 1.947 alumnos en Infantil y Primaria; 1.169 en ESO; y 270 en Bachillerato. En cuanto a ciclos formativos los institutos Gregori Maians y Gabriel Ciscar tienen prácticamente todos los grupos sin vacantes, puesto que el pasado lunes se realizó la adjudicación de plazas. Por su parte, en las guarderías infantiles municipales hay un total de 179 niños de 0-3 años matriculados.

El Gobierno olivense ha realizado numerosas labores de mantenimiento para poner a punto los colegios y sus respectivos entornos, con un coste de 200.000 euros.

"En breve también se iniciará la toma de contacto de los responsables municipales con los consejos escolares de cada centro, para escuchar sus necesidades e inquietudes, y así poder trabajar conjuntamente en las mejoras que sean necesarias durante el curso", apuntaron fuentes municipales.

Gandia

En Gandia están matriculados 16.000 alumnos, de los que 9.000 son de Primaria. El alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Educación, Esther Sapena, han visitado varios centros, empezando por el CEIP Roís de Corella. Este sigue todavía en obras, sin interferir en la actividad lectiva, las que estaban pendientes dentro del plan Edificant, después de que la primera adjudicataria entrara en concurso de acreedores.

La nueva actuación tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros. Gran parte de los trabajos se han hecho durante el verano y está previsto que finalicen en noviembre.

Prieto recordó que el Ayuntamiento de Gandia lleva ejecutados 13 proyectos del plan Edificant con una inversión de 24,5 millones, de los cuales 10 ya están finalizados. El alcalde destacó que Gandia "es la ciudad valenciana que más Edificant ha ejecutado, con una inversión que supera la de ciudades de mayor dimensión". Todavía quedan pendientes actuaciones en el IES Veles e Vents, y los colegios Joan Martorell y Montdúver. En ambos casos el contrato quedó desierto y el nuevo se ha modificado a alza.

Apertura de puertas en el CEIP Cervantes, en Gandia. / J.C.

Por otra parte, en Gandia ya es un clamor unánime la reivindicación de construir un nuevo colegio de Infantil y Primaria que permita descongestionar un problema endémico en los últimos años, y es el del alumnado sobrevenido durante el resto del año, al que se le debe dar una plaza, como marca la ley, pero a costa de incrementar las ratios del resto.

De hecho, la Conselleria de Educación ha tenido que autorizar hace unos días la apertura de cinco nuevas aulas: 2º en el Cervantes, 4º en Les Foies, 4º en el Sant Francesc de Borja y 6º en Roís de Corella.

Patio del CEIP Roís de Corella, en Gandia. / Àlex Oltra

Sapena advirtió que esta situación pone de manifiesto la necesidad de una planificación educativa a medio y largo plazo por parte de la Generalitat: “Empezamos un curso con dificultades de escolarización. La conselleria no ha habilitado todavía las plazas de profesores que hacen falta para atender todos estos niños que se incorporan de golpe”.

Línea en valenciano

En cuanto al profesorado la concejala reconoce que ha habido una mejor cobertura de las plantillas pero siguen existiendo vacantes. Advierte que la ratio en aulas UECO para niños con diversidad funcional ha aumentado de 8 a 10, y algunos se han quedado fuera de este recurso.

Desde el Gobierno de Gandia también piden celeridad al Centro Integrado de Formación Profesional, "porque no se están cumpliendo los plazos". En esta línea también se pronunció este miércoles en Gandia la ministra Diana Morant, quien anunció cuatro grandes compromisos del PSPV-PSOE en materia educativa en caso de que vuelva a gobernar.

Como nota positiva, Sapena apuntó que en Gandia el 70% de las aulas se encuadran en la línea educativa en valenciano, por encima de la media de la Comunitat Valenciana.

Policía de barrio en Gandia. / Àlex Oltra.

Prieto y Sapena también pusieron en valor el cheque cultural escolar, mediante el cual el ayuntamiento destina 200.000 euros a las familias para alumnos empadronados de colegios sostenidos con fondos públicos. Se benefician 9.000 estudiantes con cheques de 30 euros, que podrán gastar en el comercio local hasta el próximo 31 de octubre.

Por último, recordaron que en las últimas semanas ha habido un dispositivo especial en los colegios de limpieza y mantenimiento, incluyendo en las calles el repintado de pasos de peatones y señalización viaria. Además, 20 policías de barrio se dedicarán cada día a regular el tráfico en los horarios de entrada y salida.