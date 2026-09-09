Diana Morant: "No estoy llorando sino plantando cara a un machismo que no se puede normalizar'

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha respondido este miércoles al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, a propósito del mensaje en redes sociales en el que el también líder del PP provincial llamó a Morant "lameculos de Pedro Sánchez" añadiendo que "no valía para nada".

Tras la polémica que levantó, Vicent Mompó, como ya informó Levante-EMV, no vio machismo en estos insultos a la ministra, no rectificó ni pidió perdón, y dijo ayer que a la política se tenía que venir "llorado de casa".

Al respecto, Morant, hoy, a preguntas de los periodistas en un acto en Gandia con motivo del inicio del curso escolar, ha replicado a Mompó que ella "no está llorando", por estos insultos, sino "plantando cara a un machismo que no se puede normalizar, porque las miles de denuncias que se registran en los juzgados por violencia de género en España están resumidas en estas frases".

Diana Morant comentó que si a cualquier mujer que en su casa reciba por parte de su pareja una frase como 'no vales para nada, eres igual que una escoba, eres una prostituta, eres una lameculos', yo le diría que saliera de esa casa y que denunciara, y lo mismo si se la dijera su jefe o un compañero de trabajo; a mí me han dicho todo esto y no puedo hacer otra cosa que denunciarlo públicamente pero no estoy llorando por ello", aseveró.

Morant insistió en que "no se pueden normalizar estas frases que se dirigen a una mujer, ni a las que nos dedicamos a la política, no lo hago por mí sino por las mujeres que no tienen por qué soportar este trato por parte de nadie ni de sus parejas, ni de sus compañeros de trabajo ni de nadie".