Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista

Un verano normal, pero tampoco para tirar cohetes. Con altas ocupaciones, sí, pero con recorte del gasto por parte de los turistas, que se han mirado más el bolsillo, ante el aumento del coste de la vida, y con menos rentabilidad para los empresarios, especialmente los hoteleros.

Así ha sido, a grandes rasgos, esta temporada en la playa de Gandia, según representantes del sector consultados para hacer un balance de esta temporada estival que ya llega a su fin.

Porque, como cantaba Amaral, es cierto que "aún quedan días de verano", pero en Gandia, con un turismo en su mayoría familiar y de clase media trabajadora, el inicio del curso escolar marca la desescalada y el fin de la temporada alta, aunque el ayuntamiento mantiene todos los servicios de playa operativos y abiertos hasta mediados de octubre, siendo la última playa valenciana en "cerrar".

A falta de datos concluyentes, estas son las sensaciones. Por lo que respecta a los hoteles, el presidente de la asociación comarcal, Luis Rodríguez, comenta que las ocupaciones han sido altas, aunque julio costó un poco más. En cuanto al perfil del turista y las estancias, nada ha cambiado; las familias por lo general han pasado una semana completa, y las parejas sin hijos o amigos han optado por escapadas más cortas.

Rodríguez coincide con la patronal Hosbec, que alertó hace unos días a través de un comunicado del incremento de costes. "Mayor ocupación no equivale a ganar más, los costes laborales, la energía, alimentación y las amortizaciones de las inversiones pueden condicionar la cuenta de resultados a pesar de los datos", apuntan desde Hosbec.

Según los datos recopilados por BigDataHOSBEC todos los destinos valencianos, incluido Gandia, "han crecido moderadamente respecto a 2025, cumpliendo todos los pronósticos del verano de 2026". Matizan que "el verano no ha terminado todavía para la industria hotelera y las reservas ya confirmadas (“on the books”) para la primera quincena de septiembre apuntan a una etapa final de verano muy sólida, con unas reservas que ya están en el 87,4% para el conjunto de la Comunitat Valenciana, lo que anticipa una prolongación de la temporada alta".

En Gandia las previsiones hoteleras para septiembre son halagüeñas, pero no tan triunfalistas, dependerá, en primer lugar, del tiempo atmosférico. "Esperamos una ocupación del 75-80%, las estancias serán más cortas, familias sin hijos, si acaso con bebés, y parejas mayores", añade Luis Rodríguez. A partir de ahora solo se esperan buenas ocupaciones en fines de semana, pero no entre semana.

"El puente de octubre, por efecto del calendario, pinta muy bien, con los festivos del 9 d'Octubre, viernes, y el 12 de octubre, lunes", comenta. A partir de la segunda quincena de septiembre empezará el cierre de hoteles, y el día 30 buena parte de ellos habrá acabado. Sólo quedarán dos o tres abiertos, aquellos que decidan trabajar con el Imserso.

Apartamentos

En cuanto al sector de apartamentos turísticos, en el que Gandia es una potencia, el presidente de la asociación Aloga, Francisco Uclés, no está tan satisfecho. "Ha sido un verano flojo", reconoce. "La primera quincena de agosto no hemos cubierto todos los alquileres, cosa que el año pasado era impensable". Bien es cierto que aquí la competencia es alta, pues las agencias, hasta las más consolidadas y prestigiosas, deben lidiar con la oferta de particulares que aparecen en las plataformas "on line", toda ella, eso sí, legal, puesto que la Conselleria de Turismo se puso seria en este asunto y les obligó a publicar el número de registro.

Uclés asegura que los precios se han mantenido y la playa de Gandia es una de las más baratas para pasar las vacaciones en un apartamento, pero pese a ello calcula que la facturación ha bajado "un 10%" de media en cada agencia.

Señala que las agencias han visto reducida este verano la oferta de apartamentos disponibles, "quizá porque muchos propietarios no han salido fuera y han preferido disfrutarlos ellos mismos". Otro problema al que se enfrentan es que muchas comunidades de propietarios, incluso en la misma playa gandiense, están tumbando la posibilidad de que haya en su finca apartamentos turísticos, algo contemplado en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que entró en vigor hace un año. "Es una lástima que esto se haga en la playa de Gandia, orientada al turismo, además buena parte del año están vacíos y podrían dar un servicio", apunta.

Apunta que su sector no ha notado ningún impacto relevante por los festivales de música, el Pirata Beach Fest en julio, o el Mediterránea en agosto. Respecto de septiembre, tanto las plazas disponibles como la ocupación bajarán a la mitad, puesto que muchos apartamentos ya están alquilados a universitarios.

Hostelería: menos cenas

En la hostelería es donde más han notado esa reducción del gasto por turista. Lo confirma el presidente de Destí Safor, el cocinero Amadeo Faus. "Ha habido gente, pero si antes cuatro personas se gastaban hasta 200 euros en una comida o en una cena, este verano el ticket ha estado en unos 70-80 euros, recortando sobre todo en la bebida o en el postre". Las heladerías también han servido copas de tamaños pequeños o medianos.

Desde el Gobierno de Gandia también hacen una interpretación prudente de los datos. "La bajada del turismo es generalizada, pero dentro de ese escenario, Gandia resiste y sigue siendo la opción preferida cuando el turista piensa en unas vacaciones, otros destinos han tenido descensos, aunque por décimas", señala la concejala de Turismo, Balbina Sendra. Su departamento, además de consultar las fuentes abiertas, ha hecho encuestas periódicas al sector, que confirman el diagnóstico de mucha gente y poco gasto.

Extranjeros en agosto

Sin embargo, desde Turismo están contentos por un dato; y es que el turismo extranjero ha crecido en un mes que no esperaban, en agosto, con un 12% más de pernoctaciones, por encima incluso que el turista nacional. Insiste la concejala en que la temporada "todavía no ha acabado".

Por otra parte, Sendra ve injusto que se use el argumento de que este verano "se ha podido aparcar fácil en la playa de Gandia" como un indicador negativo de la temporada. "Ese no es un buen termómetro, cada año hacemos un gran esfuerzo abriendo más aparcamientos periféricos gratuitos en la playa, el párking subterráneo de primera línea ha estado lleno desde julio, la mejora del acceso al Grau de Gandia ha evitado las retenciones que se producían años anteriores, y La Morada cumple su función, la de crear espacios peatonales donde la gente pueda consumir en las terrazas de la hostelería".