Morant se compromete si gobierna a que cada comarca tenga un Centro Integrado de Formación Profesional

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha comprometido a desplegar cuatro puntos en materia educativa en el próximo curso escolar en el caso de que el Partido Socialista vuelva a gobernar la Generalitat tras las elecciones autonómicas del próximo año.

Uno de esos compromisos es que cada comarca valenciana tenga un Centro Integrado de Formación Profesional. En este sentido, recordó que para Gandia y la Safor los socialistas iniciaron los trámites, pero el PP "lo mantiene bloqueado".

Morant ha hecho estas declaraciones a la prensa este miércoles en Gandia en un acto de partido en el que ha visitado el IES Ausiàs March con motivo del inicio del curso escolar. Morant dijo que esta legislatura en materia educativa está marcada por "los recortes, el calor y la propaganda".

La candidata socialista dibujó desde Gandia "el futuro educativo de la Comunitat Valenciana" y se comprometió con otros tres puntos si es presidenta de la Generalitat. Estos son, a grandes rasgos, "aplicar una bajada de ratio y aumento de plantillas de docentes, retomar el plan Edificant y hacer otro específico para climatizar los centros educativos, recuperar el diálogo y el respeto en la comunidad educativa y no perseguiremos al profesorado con esa inspección que les amenaza por motivos ideológicos", derogando la ley de libertad educativa.

Gandia, un ejemplo

Diana Morant explicó que ha escogido su ciudad natal, Gandia, y de la que fue alcaldesa, para este acto porque, a su juicio, "es un ejemplo en la apuesta por la educación pública y por las infraestructuras educativas", por las políticas que el PSPV-PSOE ha llevado a cabo en los últimos años en el gobierno local y en el autonómico.

"En pocos años en Gandia conseguimos transformar las infraestructuras educativas, todos los colegios e institutos públicos se reformaron", explicó Morant. Puso como ejemplo la ampliación y remodelación integral del IES Ausiàs March, donde la Generalitat invirtió 24 millones, pero también la construcción del nuevo colegio de Les Foies, para el Grau de Gandia, después de 11 años en barracones, prácticamente todo el ciclo formativo de un alumno.

También recordó cómo el PP privatizó la red de guarderías infantiles municipales de Gandia entre 2011 y 2015 y el rescate de nuevo para la gestión pública que hicieron los socialistas en la legislatura siguiente. "Esas promesas se convirtieron en realidad, pero no nos quedamos ahí, seguimos soñando con el Centro Integrado de Formación Profesional, hasta que llegó el PP", recordó Morant.

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Diana Morant respondió de nuevo al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, por los insultos machistas que este le profirió en redes sociales.