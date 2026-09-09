El nuevo horario de Cercanías facilita la llegada a primera hora de los estudiantes al campus de Gandia: "Antes nos tocaba madrugar media hora más. Ese tiempo se nota"

Son las 08.02 horas del martes, 8 de septiembre -aunque la escena ya se vivió el lunes y se convertirá en habitual- y el tren de Cercanías llega puntual al apeadero del Grau de Gandia. Este nuevo horario de la línea C1 está pensado para que las y los estudiantes del Campus de la Universitat Politècnica puedan llegar a la primera clase del día. Su salida de València es a las 6:50 h.

Del ferrocarril se baja un buen número de personas, algunas de ellas alumnas y alumnos del campus de la Universitat Politècnica de Gandia. Van con un poco de prisa porque quieren estar cuanto antes en sus aulas, pero aún así atienden a las preguntas de este periódico.

Un grupo de estudiantes se apea del tren para ir al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica / Salva Talens

Llum, de Alfafar, estudia primero de Ingeniería de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen. Inició el curso este lunes. Es usuaria y, según confiesa, "beneficiaria" del nuevo servicio de Cercanías porque "llego a clase a las 08.15, que es la hora perfecta porque el segundo tren llega muy tarde".

Aisa, viene de la capital y cursa primero de Empresa y Tecnología Digital. Está encantada de descubrir Gandia y su campus por primera vez. Esta joven explica que "si no fuera por este nuevo horario tendríamos que salir de València a las 06.18 horas y ahora lo hacemos a las 06.50. Ese tiempo se nota y, por eso, me parece positiva la medida adoptada por Renfe".

Sofía también es de Valencia y estudia un doble grado de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual. Sobre el nuevo horario, confiesa que "el primer día no lo sabíamos, nos bajamos en Gandia y tuvimos que coger un autobús para llegar al campus. Hoy sí que hemos utilizado el tren que viene directo al Grau y es más cómodo. Nos deja prácticamente en la puerta".

Aitana es compañera de clase de Sofía: "Para nosotras es muy importante tener una buena comunicación entre Valencia o poblaciones limítrofes con Gandia a través del tren de Cercanías. Hay que tener en cuenta que todos los días vamos y volvemos y cuanto más cómodo nos resulte el viaje, mejor".

Alquiler imposible

Para muchos de ellos el tren es de las pocas alternativas para cursar sus estudios. "Como en casa no hay nada y hoy en día pagar un alquiler prácticamente es imposible por su alto precio", señalan.

Un poco más atrás camina Cristian, de Torrent. Este martes es su primer día en el Campus de Gandia para iniciar la carrera de Empresa y Tecnología.

En su caso, se desplaza en coche hasta Catarroja y allí se sube el tren en dirección al Grau de Gandia. En sus palabras, "me va bien el horario que han puesto, me sale bien de tiempo y económicamente, mejor que alquilar un piso aquí".

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En autobús desde Gandia

Por otro lado, los estudiantes del campus pueden viajar gratis en la línea 1 del autobús urbano que conecta la estación de tren de la ciudad con la universidad. Este servicio está disponible únicamente los días lectivos del calendario escolar y se suspende durante los periodos sin actividad docente. Las paradas se encuentran ante la estación de Renfe a Gandia y junto a la cafetería del campus.