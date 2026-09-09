“Obras en proceso”: el CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna arranca el curso entre cascos y chalecos

“Obras en proceso. Construyendo la escuela que queremos”. Con este particular mensaje ha dado la bienvenida al nuevo curso el profesorado del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna. Entre abrazos, saludos y sonrisas, los pequeños de este colegio vallero se han concentrado a las puertas del centro para arrancar un curso diferent, ya que el alumnado deberá estudiar en aulas prefabricadas mientras se acomete la reforma y ampliación de las instalaciones, una actuación que cuenta con una inversión de 5,97 millones de euros.

Con chalecos amarillos y cascos, los docentes se han convertido por un día en una cuadrilla de trabajadores de obra para recibir al alumnado. Una divertida performance que, además de dar la bienvenida a los escolares, sirve para poner el foco en el momento especial que vive la comunidad educativa del Sant Miquel.

El centro ha querido simbolizar así el proceso de transformación que está viviendo y reivindicar el esfuerzo realizado para que las niñas y los niños puedan comenzar las clases con normalidad mientras avanzan los trabajos. “Es un año especial porque empiezan las obras”, explican desde el colegio, que destaca la implicación de toda la comunidad educativa, así como del Ayuntamiento de Tavernes y de la Conselleria de Educación, para hacer posible este traslado provisional.

El equipo directivo también ha colocado distintos carteles por el centro con mensajes como “¡Atención! Personas en crecimiento”, “Es obligatorio el café para seguir”, “Es obligatorio cuidar a las personas”, “Aprendizaje en marcha” o “Zona de buen trato y respeto”.

"Obras en proceso", el cartel que escenifica las normas del curso. / Saray Fajardo

La iniciativa mantiene, además, una tradición del Sant Miquel, puesto que cada curso comienza con un lema y una ambientación diferente. Si el año pasado la literatura fue la protagonista y cada miembro del centro se convirtió en un personaje literario, este curso los docentes se han enfundado el uniforme de trabajadores de obra para escenificar el inicio de esta nueva etapa.

Aunque el colegio afronta el curso en una situación provisional, señalan que el objetivo es ir mejorando poco a poco las instalaciones y garantizar, por encima de todo, la seguridad y el bienestar del alumnado.

El centro mantiene también su apuesta por los proyectos europeos y la acogida de alumnado en prácticas dentro del programa Erasmus. El pasado curso recibió a educadoras infantiles procedentes de Bélgica, que colaboraron con otros colegios de la ciudad, mientras que este año contará con estudiantes de un módulo de Bellas Artes que participarán en la transformación del centro a través de diferentes trabajos artísticos, entre ellos la pintura de los espacios escolares.

Pla Edificant

La actuación, incluida en el Pla Edificant, permitirá modernizar las instalaciones del CEIP Sant Miquel y adaptarlas a las necesidades educativas actuales.

Parte de los alumnos acceden al CEIP Sant Miquel. / Saray Fajardo

Para poder desarrollar las obras, se han habilitado aulas y otros espacios en dos emplazamientos próximos al centro. La mayor parte de las dependencias docentes se encuentran en el parque del Cantalot, mientras que otros espacios complementarios se han instalado en el patio exterior de la escuela infantil del CEIP Sant Miquel.

En el parque del Cantalot se han instalado cinco aulas de Primaria, una biblioteca, un aula de música, un aula de informática, dos aulas de Pedagogía Terapéutica (PT), una sala de profesores, el despacho de dirección, dos almacenes, un espacio de limpieza, dos aseos para el alumnado y otro para el profesorado.

Por su parte, en el patio de la escuela infantil del CEIP Sant Miquel se encuentran el comedor, un aula de Primaria, un aula de Infantil y un aseo para el alumnado.

Noticias relacionadas

El pleno municipal aprobó por unanimidad en noviembre de 2022 la delegación de competencias propuesta por la Conselleria de Educación para ejecutar esta actuación dentro del Pla Edificant. El presupuesto de las obras asciende a 5,97 millones de euros, IVA incluido.