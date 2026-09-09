El TSJCV avala la conexión de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia y considera válida su evaluación ambiental

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) avala la tramitación del proyecto de conexión de la CV-60 con la N-332, en el tramo comprendido entre Palma de Gandia y Gandia, y, por lo tanto, desestima íntegramente el recurso presentado por la Associació Territori, Biodiversitat i Cultura contra esta infraestructura. La sentencia considera que tanto el proyecto como su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se ajustan a la legalidad y no aprecia deficiencias que justifiquen su anulación.

El proyecto contempla la prolongación de la autovía CV-60, actualmente en servicio entre Terrateig y Palma de Gandia, para mejorar su conexión con la red viaria de la Safor. La actuación prevé enlazar esta vía con la AP-7, entre la Font d’en Carròs y Rafelcofer, y con la N-332 a la altura de la rotonda de Bellreguard, en Gandia.

La asociación había recurrido la aprobación definitiva del proyecto y, a su vez, solicitaba la anulación de su Declaración de Impacto Ambiental. Entre sus argumentos cuestionaba que se hubieran estudiado de forma suficiente otras alternativas, incluida la de no llevar a cabo el proyecto, y advertía de posibles afecciones sobre la huerta de la Safor, el paisaje, el patrimonio y la flora. También planteaba dudas sobre el impacto de la carretera en la salud, el procedimiento de información pública y participación de los ayuntamientos y la ausencia de un informe específico sobre perspectiva de género.

Sin embargo, la justicia concluye que no existen defectos legales que permitan invalidar el proyecto. En cuanto al estudio de alternativas, el TSJCV acreditado que la DIA analizó diferentes opciones, incluida la alternativa 0, cuya ejecución fue descartada, entre otros motivos, por los datos de siniestralidad de las carreteras de la zona.

La sentencia también considera que las alternativas planteadas por la asociación, como intervenir sobre las carreteras CV-680 o CV-686, fueron estudiadas y descartadas de manera razonada debido a sus posibles afecciones sobre viviendas, polígonos industriales y zonas urbanizadas, así como por cuestiones relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la inundabilidad.

En materia de salud, el tribunal tampoco aprecia un defecto que pueda provocar la nulidad del proyecto, ya que la DIA ya aborda esta cuestión y relaciona la nueva infraestructura con una posible reducción de la siniestralidad. Además, considera que los informes aportados por la asociación no acreditan que la actuación vaya a generar un impacto negativo significativo.

Tras todo lo analizado, el TSJCV desestima el recurso y considera conforme a derecho tanto la resolución administrativa que aprobó el proyecto como su Declaración de Impacto Ambiental. El fallo supone un nuevo respaldo judicial a una infraestructura que lleva años siendo reivindicada por la Safor para mejorar las conexiones viarias de la comarca.

La sentencia establece además que la Associació Territori, Biodiversitat i Cultura deberá asumir las costas del procedimiento, con un límite máximo de 2.000 euros a favor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, el fallo todavía no es firme, por lo que puede ser recurrido en casación.

Calendario

Pese a las promesas de celeridad que realizó el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, las obras de este proyecto no arrancarán en esta legislatura. A ello se suma el coste de las obras, que, como ya informó este diario, superarán los 150 millones de euros entre los dos tramos de la CV-60, l’Olleria-Terrateig y Gandia-Palma de Gandia.

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Como ya informó este diario, la duplicación de la CV-60 en la Vall d’Albaida no estaría terminada antes de 2029. En el tramo de Palma de Gandia a Beniflà, incluida la prolongación hasta la rotonda entre Gandia y Bellreguard, los plazos se alargarían hasta finales de 2030 o principios de 2031, según la respuesta del Consell a la diputada socialista Romina del Rey.