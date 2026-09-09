Vuelta al cole en Gandia con ilusión y reencuentros: "Me gusta que vayan con uniforme, evita acoso por las marcas de ropa"

El inicio del curso escolar se ha vivido en Gandia con la ilusión propia del regreso, de los reencuentros y los nervios de empezar una nueva etapa. En el colegio público Cervantes, en el barrio de Corea, poco después de las ocho de la mañana operarios municipales daban los últimos retoques de limpieza al patio mientras empezaban a llegar los profesores. Con puntualidad, a las 9 h, se abrieron las puertas; los niños de Infantil entrando por la puerta principal y los de Primaria por la del patio trasero. Un alumnado diverso, con niños originarios de varios países, todos compañeros.

Apertura de puertas en el colegio Cervantes. / J.C.

Una de las madres, Anaís, esperaba en la entrada junto a su hija, Yaiza, de 9 años, que entrará a cuarto curso. "Tengo tres hijas y todas han pasado por el Cervantes", comenta, orgullosa. Afronta el curso con los gastos propios, incluyendo el uniforme. "Prefiero que vayan uniformados, porque evita mucho el acoso por las marcas de ropa que llevan, aunque no todos se lo quieren poner", añade. La niña se queda al comedor, con un horario intensivo de 9 h a 17 horas, y también a las actividades extraescolares. Este verano ha podido compaginar su trabajo con las vacaciones.

Generoso, el policía local del barrio de Corea, saluda a una niña y su madre. / J.C.

Por otra parte, la madre apoya las movilizaciones del profesorado, incluso considera que no deberían haber parado en verano. Recuerda que el colegio se reformó hace unos años, pero tiene problemas: "No hay aire acondicionado y en algunas aulas de Infantil hay goteras cuando llueve".

Esas reivindicaciones en defensa de la educación pública han estado muy presentes en este primer día. En la entrada principal daba la bienvenida una pancarta con el lema "La lluita continua", seguida de una guirlanda y unos globos. Prácticamente todos los profesores han acudido vestidos con la ya emblemática camiseta verde, por lo que algún padre despistado no sabía dónde mirar cuando, ante una duda, otro le decía: "Pregunte a la chica de verde".

Pancarta en defensa de la escuela pública. / J.C.

Emoción también de otra madre, Ginger, por la entrada de su hija de 3 años, este será su segundo curso en el Cervantes, tras pasar por el CEIP Roís de Corella.

Generoso, el policía local del barrio, lleva 20 años "repitiendo" la vuelta al cole. Para él también ha sido un día de reencuentros con los niños, que le conocen y aprecian, y sus familiares. "Para mí supone retomar la rutina cotidiana, regulando las entradas y salidas", explica. Echa en falta a los niños que han acabado sexto de Primaria, que ya pasan al instituto y deja de verlos. En este colegio los que acuden en coche a dejar a los niños son minoría, pero Generoso les deja aparcar, siempre que sea unos minutos y con esa finalidad.

Guirnaldas y globos de bienvenida en el patio de Infantil del Cervantes. / J.C.

Una vez cumplida la entrada al colegio los bares y cafeterías del barrio han recuperado una clientela que estaba desaparecida durante las vacaciones: la de madres y padres reunidos para tomar algo. El inicio del curso también ha supuesto el regreso de las retenciones de tráfico a la ciudad en las horas punta, especialmente en las rutas de acceso a los centros educativos.