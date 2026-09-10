Chanel, Omar Montes y Cali & El Dandee, platos fuertes de la Fira i Festes de Gandia

Gandia calienta motores para la Fira i Festes 2026, que se celebrará del 2 al 5 de octubre y cuya programación ha sido presentada este miércoles. Como en años anteriores, la ciudad vivirá también una Pre-Fira con actividades previas a los días grandes. En total, esta edición contará con más de 161 propuestas (18 más que en 2025) repartidas por 18 plazas y calles.

Chanel, con su conocido «SloMo»; Omar Montes, con «Alocao», y Cali & El Dandee, con su éxito «Yo te esperaré», serán los grandes reclamos musicales de una Fira i Festes que reunirá 49 conciertos, repartidos en el Parc de la Festa, el Jardí de la Casa de Cultura, la plaça del Mosset y algunas calles de la ciudad. A ellos se suma Auxili, Tito Pontet o Malifeta.

La programación se completa con 45 funciones teatrales, tanto en el paseo de les Germanies como en el Teatre Serrano, dos exposiciones y 18 visitas patrimoniales.

La feria de atracciones, por su parte, abrirá sus puertas el 25 de septiembre y permanecerá instalada hasta el 12 de octubre.

Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento vuelve a apostar por una programación con actividades gratuitas en distintos espacios y dirigidas a todo tipo de públicos. «Buscamos democratizar la cultura. Por eso, no solo apostamos por un estilo de música», ha reivindicado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

La concejala de Cultura y de Fira i Festes, Balbina Sendra, ha recalcado que la celebración «crece de forma variada e inclusiva», por lo que «no son las personas las que buscan la programación, sino que es la programación la que encuentra a todos los que salen a la calle».

La Pre-Fira

La Pre-Fira contará con 13 actividades, entre las que destacan Falkata on Tour, el 26 de septiembre, y «El baúl de los 70», un espectáculo protagonizado por el cantante Serafín Zubiri junto a la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, que tendrá lugar el 27 de septiembre.

La programación principal arrancará el viernes 2 de octubre con el Tío de la Porra y la concentración de las bandas en la plaza Major.

A partir de las 19:30 horas comenzará la noche de conciertos, con las actuaciones de Borja Casany, Tito Pontet, Malifeta, Auxili, DJ Plan B y la fiesta Cocoloco. A las 23 horas será el turno de la fiesta Bresh, que combina reguetón, pop, dancehall, electrónica, disco y grandes éxitos.

El 3 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes propuestas, entre ellas la música tradicional valenciana de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor, la Plaça del Joc, un espacio de entretenimiento para los más pequeños, y la actuación de la Muixeranga de la Safor.

A las 20 horas se celebrará un homenaje a Rocío Jurado con el espectáculo «Señora», con motivo del 20.º aniversario de su fallecimiento. Media hora después, a las 20.30 horas, Omar Montes actuará en el Parc de la Festa. La jornada también incluirá un tributo a Fito y Fitipaldis y la fiesta Sansaru.

Lara Taylor y la orquesta Montecarlo protagonizarán parte de la programación del 4 de octubre, jornada en la que también habrá, entre otras propuestas, un tributo al Dúo Dinámico y un «correfoc» a cargo de Dimonis Rafolins de l'Alqueria d'Asnar.

La última jornada, el 5 de octubre, estará marcada por la procesión en honor a Sant Francesc de Borja y la tradicional mascletà, a cargo de la pirotecnia Borredà.

El Teatre Serrano también contará con una programación dirigida a todos los públicos, con espectáculos como Abbamanía.

Impulsar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Gandia, como ya informó este diario, ha iniciado el proceso administrativo para que la Fira i Festes sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que permitiría reforzar su proyección cultural y turística a nivel estatal.

Para alcanzar esta distinción, la celebración debe ser declarada previamente Fiesta de Interés Turístico Autonómico. En este sentido, el alcalde ha explicado que el 22 de junio se acordó solicitar este reconocimiento, una petición que fue aprobada por unanimidad en el pleno del 26 de junio y remitida posteriormente al Consell, el 13 de julio.

Prieto ha recordado que Gandia ya cuenta con dos celebraciones reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Nacional: la Semana Santa, desde 2019, y las Fallas, desde 2023. De prosperar esta nueva declaración, la ciudad se convertiría en el único municipio de la Comunitat Valenciana con tres fiestas con esta distinción y en uno de los pocos de España.

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El alcalde ha insistido en que la Fira i Festes supone un «motor económico y turístico» para la ciudad y que, por ello, «merece esta declaración». «Es una celebración que consigue fascinar y sorprender en cada rincón de la ciudad», ha concluido.