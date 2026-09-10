La educación española en el ojo del huracán

Tras la publicación del reciente informe PISA, el programa internacional de evaluación del alumnado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza cada tres años, los datos presentados son demoledores.

España se sitúa claramente por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea, alcanzando mínimos históricos en lectura, matemáticas y ciencias. El mayor golpe llega en lectura, con una caída de 23 puntos respecto a 2022 y el peor resultado desde 2006. En matemáticas se pierden otros 16 puntos, hasta alcanzar también el mínimo histórico, mientras que ciencias retrocede siete puntos y registra igualmente su peor resultado de la serie.

Hemos perdido 16 puntos en competencia científica, más del doble que la media internacional. Y, entre 2022 y 2025, nuestra evolución ha sido peor que la del promedio de la OCDE.

Mientras el mundo avanza, España se está quedando atrás. El informe ofrece una radiografía preocupante del estado de la educación española durante el Gobierno de Pedro Sánchez: el rendimiento académico del alumnado ha experimentado un claro deterioro.

La educación y la ciencia no pueden ser una prioridad más. Son la base sobre la que se construye el país que tendremos mañana. Si nuestros jóvenes están peor preparados, tendremos menos oportunidades, menor competitividad y, en definitiva, un futuro más pobre.

Tenemos un Ministerio de Educación y otro de Ciencia, Innovación y Universidades. Dos estructuras ministeriales, dos presupuestos y, sin embargo, unos resultados que dejan mucho que desear.

Especialmente preocupante resulta la actuación de Diana Morant, que parece ejercer pocas veces de ministra y demasiadas de secretaria general y candidata a la Generalitat por el PSPV. Una responsabilidad política que, a mi juicio, la está alejando de algunas de las tareas fundamentales que tiene encomendadas: la formación, las universidades y la ciencia. Y también de los problemas de su propia ciudad.

Sus esfuerzos parecen concentrarse más en la defensa de Pedro Sánchez ante los escándalos que afectan a su círculo político, en dar instrucciones al socialista Prieto o en descalificar como «nazis» a miembros del Partido Popular, que en abordar los graves problemas que atraviesan la educación, la universidad y la investigación en nuestro país.

No podemos normalizar esta situación. España atraviesa un momento crítico en numerosos ámbitos: cultural, educativo, social, medioambiental y económico. Estamos avanzando hacia un callejón en el que cada vez resulta más difícil encontrar una salida.

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Pero hay una. Necesitamos un cambio de rumbo. Necesitamos recuperar la exigencia, el esfuerzo y la ambición en nuestro sistema educativo. Necesitamos volver a creer en nuestros jóvenes y, sobre todo, volver a tener esperanza en nuestro futuro. Porque el futuro no está escrito. De nosotros depende.