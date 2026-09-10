Gandia es fiel a su cita con el poeta Vicent Andrés Estellés, este año con la fiesta-cena y la proyección del documental «Seràs per sempre»

Gandia volverá a rendir homenaje a Vicent Andrés Estellés con una programación que este año incorpora una novedad de la mano de la Agencia Municipal de Promoció del Valencià, AVIVA Gandia.

La programación tendrá dos momentos destacados. Por un lado, el jueves 17 de septiembre, a las 20.00 horas, la plaza Major acogerá la XVII Festa-Sopar Estellés Gandia, con un recital de poesía, la actuación musical de Andreu Valor y, posteriormente, una cena popular.

La novedad

Por otro lado, el miércoles 23 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Serrano, AVIVA Gandia proyectará el documental "Seràs per sempre", dedicado a la figura y la obra del poeta de Burjassot. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.

La regidora de Política Lingüística de Gandia, Esther Sapena, ha destacado que «esta ciudad vuelve a poner Estellés en el centro de nuestra agenda cultural y lingüística» y ha señalado que las actividades alrededor del poeta permiten «llevar la poesía en la calle, hacerla accesible, compartida y vinculada a la vida cotidiana».

Sapena ha reivindicado también la vigencia de la obra de Estellés, «una de las grandes voces de la literatura valenciana contemporánea», un poeta que «nos continúa hablando hoy» porque escribió sobre «el amor, la muerte, la vida, la cotidianidad, las calles, las personas y su país».

En este sentido, la edil ha puesto en valor especialmente el carácter popular de la Festa Estellés: «No es una conmemoración cerrada o institucional, sino una celebración popular, participativa y abierta, donde cualquier persona puede acercarse, leer un poema, escuchar música y compartir mesa».

La XVII Festa Estellés Gandia, organizada por Saforíssims, Sociedad Literaria, mantiene el espíritu de una iniciativa que empezó en 2010 y que fue impulsada a partir de la propuesta del escritor Josep Lozano.

El presidente de Saforíssims, Josep Lluís Roig, ha recordado que la Festa Estellés «nació con la voluntad de reivindicar Estellés, la poesía y nuestra cultura» y que Gandia fue una de las localidades que se sumaron a la iniciativa desde el primer momento.

Roig ha animado la ciudadanía a participar en el recital con micrófono abierto que tendrá lugar el día 17 en la plaza Major: «Nuestra intención es muy sencilla: celebrar Estellés leyendo Estellés». En este sentido, ha invitado especialmente a buscar versos que hablan de Gandia y de la Safor porque «una de las cosas extraordinarias de Estellés es que, cuando lo lees, a menudo tenso la sensación que está hablando de tú, de tu calle, de tu gente».

«Al final, esto es la Fiesta Estellés: poesía, música, gente, calle y lengua. Una manera alegre de reivindicar que nuestra cultura está viva», ha concluido.

Para participar

Para evitar repeticiones, las personas interesadas pueden reservar el poema que van a leer enviando un correo a saforissims@gmail.com.

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià-Gandia y Escola Valenciana-Coordinadora Safor-Valldigna Pel Valencià volverán a impulsar la parte correspondiente a la Cena Estellés, que completará la celebración con música y gastronomía.

La representante de ACPV, Josepa Costa, ha explicado que «unirnos en la Festa Estellés de Saforíssims es una manera de sumar esfuerzos y, sobre todo, de celebrar Estellés a pie de calle». El programa incluirá la actuación del cantautor Andreu Valor

Como novedad de este año, AVIVA Gandia ha programado la proyección de "Seràs per sempre", una producción audiovisual de Tresdeu Media dedicada a la figura y la obra de Vicent Andrés Estellés.

El documental, dirigido por Francesc Felipe y con una duración de 60 minutos, propone un recorrido por la figura del poeta de Burjassot y por su legado literario y cultural. La pieza cuenta con la participación de diferentes voces vinculadas a la cultura valenciana y a la difusión de la obra de Estellés.