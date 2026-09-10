Gandia iniciará en breve las obras que unirán el sector Sanxo Llop con el centro logístico de ALE-HOP

La coordinadora general de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, informó este jueves en rueda de prensa que en breve se iniciarán las obras que permitirán conectar el sector estratégico de Sanxo Llop con el centro logístico de ALE-HOP, que distan unos metros.

Como ya se anunció, Grimalt Patrimonial, la sociedad propietaria de la marca ALE-HOP, solicitó a la Generalitat, con el visto bueno de los ayuntamientos de Gandia y Bellreguard, la declaración de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) con el fin de urbanizar un sector en el que ampliar sus instalaciones.

Al estar tan cerca de Sanxo Llop, se acordó con Gandia dejar preparadas las conexiones de suministro eléctrico, agua potable y saneamiento, necesarias para el futuro desarrollo del proyecto. El objetivo es evitar duplicidades en el futuro, como la reapertura de zanjas o la ejecución de nuevas canalizaciones, con el consiguiente ahorro de costes y una menor afección al entorno.

Se trata, según ha explicado Alonso, «de una actuación de planificación preventiva, puesto que permitirá ejecutar estas conexiones antes de que finalice la urbanización de Sanxo Llop y evitar así tener que intervenir posteriormente sobre un sector ya acabado».

Pues bien, estas obras, presupuestadas en 300.000 euros, se iniciarán en los próximos días. Consiste en realizar tres perforaciones por debajo de la carretera de acceso sur al puerto de Gandia, N-337, la vía que separa ambos sectores.

Alonso señaló también que se está tramitando un modificado del sector Sanxo Llop que afectará a un 10%, por la aparición de algunos imprevistos, pero no implicará ningún aumento de las cuotas urbanísticas, puesto que los costes previstos se mantienen todavía muy por debajo del precio de licitación. Esto afectará a centros de transformación de electricidad, conducciones de gas y la limpieza de vertidos de basura incontrolados que no estaban cuando se redactó el proyecto.

Rotonda

Por otra parte, informó sobre las obras de la gran rotonda de entrada sur, la que está junto a la gasolinera de las palmeras. Podría estar acabada a principios de noviembre, pero reconoció que para la constructora es aventurado dar fechas, puesto que dependen de varias empresas externas, ya que por la zona pasan numerosos suministros. Iberdrola debe retirar una torre de baja tensión que queda justo al medio del anillo de la rotonda.

El sector de Sanxo Llop no para de generar buenas noticias. Ya se ha anunciado que próximamente empezarán las obras de la residencia privada de mayores y centro de día de salud mental; del hotel Holiday Inn; y se ha licitado el centro público para personas con diversidad funcional.