"Hemos dado un giro a las fiestas de Tavernes de la Valldigna para conseguir que quienes antes se iban de vacaciones ahora decidan quedarse"

Tavernes de la Valldigna inicia hoy sus fiestas patronales, que se prolongarán hasta el 20 de septiembre. El pregón, a cargo del grupo de Teatre de la Gent Gran, dará el pistoletazo de salida a once días de celebraciones con una programación que combina conciertos, concursos, espectáculos de danza y teatro, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos.

La Casa Azul será la encargada de inaugurar la programación musical este viernes 11 de septiembre con un concierto gratuito. Después, los más jóvenes podrán continuar la fiesta al ritmo de DJ Totote. «Queríamos mejorar la programación y arrancar con ese concierto gratuito, que ya fue todo un éxito en años anteriores con Camela o La Oreja de Van Gogh. Después tendremos a DJ Totote, que era una demanda que muchos jóvenes me habían trasladado a través de las redes sociales», explica la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero.

La primera edil destaca que el consistorio ha trabajado para ofrecer «una programación diversa, para todos los públicos y que llegue a todos los rincones de la localidad». Una apuesta que, según reconoce, también busca cambiar la percepción que existía sobre las fiestas patronales. «Le hemos dado una vuelta a las fiestas de Tavernes y hemos conseguido que la gente que se iba de vacaciones esos días decida quedarse», señala Romero. Añade: «Hemos conseguido cambiar la percepción que tenía la gente».

Las celebraciones se trasladan también a distintos puntos del municipio, con propuestas como el concurso de calles engalanadas o el concurso de charangas. «Las fiestas son un momento de encuentro, de salir a la calle y de compartir mesa con vecinos, amigos y familia», apunta la alcaldesa.

Una de las calles engalanadas, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El sábado 12 llegará una de las citas más esperadas, el Concurso de Charangas, que este año celebra su vigésimo aniversario. Por la noche, la plaza Major acogerá el musical Chronos. El domingo 13 será el turno del concurso de calles engalanadas, mientras que la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes ofrecerá un homenaje a Nino Bravo junto a cuatro grandes voces. «Es un concierto que no solo atraerá a las personas mayores, sino también a quienes han crecido con su música», destaca Romero.

La programación continuará el martes 15 con las escuelas de danza de la localidad y el miércoles 16 con España en un Suspiro, un recorrido por algunos de los grandes artistas de la música española. El jueves 17 estará dedicado a los mayores, con una paella gigante al mediodía y un tributo musical a Isabel Pantoja por la noche.

Baile de disfraces infantil, en una imagen de las fiestas patronales de 2025. / Levante-EMV

La esperada noche de las paellas llegará el viernes 18, amenizada por la orquesta Extream, mientras que el sábado 19 será el turno de la orquesta Montecarlo, dentro de la noche de disfraces.

La programación juvenil incluirá, por su parte, las fiestas Remember y Bendita Locura, además de la Gran Fiesta Joven, con diferentes DJ y reparto de regalos. Los más pequeños tendrán sus propias propuestas, como la Colla Pirata, el baile de disfraces infantil, con la actuación A Xalar, de Trobadorets, o el teatro infantil WOW.

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Junto a las propuestas musicales y lúdicas, las fiestas mantendrán su vertiente más tradicional con las procesiones de la «Baixà» y la «Pujà» del Crist de la Sang, la de la Divina Aurora y la ofrenda a la Virgen de Lourdes. Las celebraciones llegarán a su fin el domingo 20 con el espectáculo «Pepa», de Pepa Cases, y el tradicional castillo de fuegos artificiales en Marjaletes.