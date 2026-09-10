L'Arxiu històric de Gandia i els orígens de la música de banda a la Safor
"Aquest protocols apleguen les escriptures produïdes pels notaris del partit judicial entre 1707 i 1939 però és l’Ajuntament qui se n’ha fet càrrec de la gestió efectiva"
Jesús Eduard Alonso
Afortunadament, malgrat tots els malgrats, hi ha sectors de l’administració que funcionen. Per això n’hauríem de tenir un especial mirament, per tal de no malmetre encara més la deteriorada confiança que els ciutadans tenen en els serveis públics. Tot tenint en compte que patim també, això sí, d’un excés de victimisme i un dèficit de responsabilitat ciutadana.
Un exemple gairebé heroic ve constituït per l’Arxiu Històric de Gandia, el qual ha anat bastint unes potencialitats enormes per alimentar la investigació i la coneixença en l’àmbit comarcal. Potser no es valoren prou els serveis que presta però, perquè se’n feu una idea, vaig a posar un exemple.
Un dels molts projectes importants dels darrers anys ha estat la gestió dels protocols notarials i la seua progressiva digitalització, d’acord amb les limitacions legals que comporta la seua consulta. Aquest protocols apleguen les escriptures produïdes pels notaris del partit judicial entre 1707 i 1939 però és l’Ajuntament qui se n’ha fet càrrec de la gestió efectiva, donat el seu enorme valor històric, tot fent alhora un immens favor als notaris i al públic. Aquest protocols donen moltíssimes informacions d’activitats de particulars així com de pactes i relacions entre ells, de manera que complementen molt bé la visió més burocràtica i institucional que aporten els fons municipals. Hi ha ací informacions genealògiques però també de caire econòmic, social i cultural.
Una de les més significatives per al nostre vivíssim món musical són els convenis, obligacions i pactes que els músics dels pobles establien entre ells, de forma autònoma, o bé en col·laboració amb les corporacions locals.
En el cas de Gandia
Van ser aquests protocols els que van permetre Joan Antoni Torres datar la banda de Bellreguard com a (possiblement) la més antiga de la Safor, allà pel 1840. Tot i això, encara hi ha en aquest àmbit molt per esclarir. D’altres bandes, com ara les de Rafelcofer, l’Alqueria de la Comtessa o la Font podrien ser gairebé tan antigues com aquella, amb poc diferència. En el cas de Gandia, les relacions entre la música de la Milícia Nacional i el seu ajuntament podrien retrotraure en el temps les dates conegudes per als inicis de la música de banda a la ciutat. Fet i fet, el 1843, hi ha registrat un conveni entre l’Ajuntament i els músics del primer batalló de la Milícia Nacional de Gandia.
Tot plegat, allò cert és que s’obrin nous horitzons per a la història de la música de banda a la comarca. Un tradició musical, fortament arrelada i eixerida, que naixia amb les espurnes de la revolució liberal i amb la forta crisi de les antigues capelles de música d’esglésies i monestirs a conseqüència de les desamortitzacions Tals van ser els caos de la Seu de Gandia o del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Hi ha ací tot un món per explorar, del qual foren pioners Oscar Creus o Josep Antoni Alberola.
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