En marcha las obras de renovación total del parque de la Fira de Potries que lo convertirá en un nuevo refugio climático
La actuación está financiada en el marco del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputación de Valencia con una inversión de 154.000 €
Potries invierte 154.000 € en la remodelación y ampliación del espacio verde del parque de la Fira. La actuación incluye un 30 % menos de asfalto, 36 nuevos árboles y 70 plazas de aparcamiento
El Ayuntamiento de Potries ha puesto en marcha las obras que transformarán completamente este espacio y lo convertirá en un nuevo refugio climático y espacio verde para el municipio.
El proyecto, denominado "Refugio climático: renaturalización del recinto ferial de Potries", cuenta con una inversión final de 154.056 euros y está financiada en el marco del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputación de Valencia.
La remodelación responde a la voluntad del Ayuntamiento de ganar espacio verde, renaturalizar uno de los espacios públicos más utilizados del pueblo y adaptarlo a los efectos del cambio climático.
La transformación del parque permitirá disponer de un entorno más amable, con más sombra y vegetación, pensado para el uso cotidiano de la ciudadanía y especialmente para las niñas y los niños.
El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha expuesto que "tenemos que preparar el pueblo para episodios de altas temperaturas como los que estamos viviendo este verano". El alcalde, además, ha explicado que "este proyecto ha sido impulsado por la Concejalía de Infancia, que constituye una de las principales prioridades del actual gobierno municipal".
Menos asfalto
La intervención retirará 1.400 metros cuadrados de asfalto de una superficie total de 4.800, el que supone la reversión del 30 % del recinto para avanzar hacia un espacio más verde, permeable y adaptado a las altas temperaturas. Además, se plantarán 36 nuevos árboles de 8 especies diferentes que crearán senderos y espacios de sombra.
El proyecto también incluye la integración del patio de la Fonda d'Entitats en el parque, la ampliación de zonas de juego infantil para diferentes edades y la delimitación de 70 plazas de aparcamiento.
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